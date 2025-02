Reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate às Arboviroses será na próxima quinta-feira (27)

A segunda reunião do ano do Comitê Municipal de Mobilização e Combate às Arboviroses, evento aberto a toda a população, está marcada para a próxima quinta-feira (27), a partir das 8h, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), localizado na rua Manoel Pedro de Campos, nº 1050, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, o encontro tem como objetivo contribuir na luta contra o Aedes aegypti, discutindo e debatendo estratégias para conter o aumento de casos suspeitos de dengue registrados no município.