Reuniões de narcóticos anônimos acolhem vidas em Três Lagoas

Os encontros acontecem na Igreja Santa Rita, localizada na avenida Eloy Chaves

Pedro Tergolino

As reuniões são realizadas às terças e quintas-feiras, sempre às 19h30, e aos sábados, a partir das 16h. Foto: Reprodução/TVC HD.
Em meio ao período de festas de fim de ano, quando muitas pessoas celebram em família e entre amigos, outras enfrentam momentos de solidão e acabam recorrendo ao uso de drogas como forma de escape. Em Três Lagoas, um grupo atua justamente para oferecer acolhimento e uma alternativa de recuperação: o Narcóticos Anônimos (NA).

Formado por homens e mulheres que enfrentam a dependência química, o NA é uma irmandade sem fins lucrativos que oferece apoio gratuito a pessoas que desejam abandonar o uso de drogas. Anderson, integrante do grupo, explicou que o anonimato é um dos pilares do programa.

“A nossa identidade é mantida em sigilo para que possamos compartilhar nossas dificuldades sem julgamentos. Existem pessoas de todas as classes sociais em recuperação, e o anonimato é sempre respeitado”, destacou.

Segundo ele, o grupo é composto por ex-usuários, chamados de “adictos em recuperação”. Anderson explica que a dependência é uma doença que afeta o físico, o mental e o espiritual.

“Nós nos reunimos regularmente para ajudar uns aos outros. O único requisito para participar é o desejo de parar de usar”, afirmou.

As reuniões do Narcóticos Anônimos são abertas a qualquer pessoa que queira conhecer o programa ou que esteja buscando ajuda, independentemente de idade, religião, crença ou orientação. Há encontros abertos, voltados ao público em geral, e reuniões fechadas, destinadas apenas aos adictos em recuperação.

Em Três Lagoas, os encontros acontecem na Igreja Santa Rita, localizada na avenida Eloy Chaves. As reuniões são realizadas às terças e quintas-feiras, sempre às 19h30, e aos sábados, a partir das 16h. O grupo reforça que familiares e amigos também podem divulgar o serviço para pessoas próximas que enfrentam problemas com drogas.

“O desejo de parar de usar é o que move a recuperação. A partir disso, milagres acontecem e todos têm a chance de uma nova maneira de viver”, concluiu Anderson.

