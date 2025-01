Revitalização do trecho da rua Coronel João Gonçalves de Oliveira é executado

NA RODOVIA

Paranaibense morre em acidente na BR-158 próximo à Aparecida do Taboado

Idevane Gomes de Paula, 59 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira vítima de um acidente automobilístico na BR-158, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, no KM 131,3. A informação inicial é que ela colidiu a caminhonete que conduzia com um caminhão. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a colisão […]