Reynoold Duarte é eleito presidente do PT em Três Lagoas e promete renovação e diálogo com a base

Entre as metas da nova gestão estão a reestruturação da lista de filiados, o fortalecimento do diálogo interno e a realização de plenárias temáticas sobre saúde, educação e segurança pública. Reynoold também defende o uso da tecnologia para ampliar a participação e a formação política dentro do partido. “Três Lagoas é uma cidade muito diversa, e queremos escutar todas as realidades. Vamos cuidar das pessoas com responsabilidade”, disse.

A posse está marcada para setembro, após a composição final do diretório, que terá representantes proporcionais das duas chapas. “Agora é hora de sentar com os outros eleitos e fazer a composição do diretório. Nosso objetivo é unir forças e construir juntos”, afirmou Reynoold.

Duarte recebeu 119 votos, superando a professora Anésia Gonzales, com uma diferença de 22 votos. Ao todo, 222 filiados compareceram para votar. “O voto é facultativo, e como era domingo, muita gente tem outros compromissos. Mas mesmo assim foi além do esperado”, avaliou o novo presidente.

O PT de Três Lagoas elegeu no domingo (7), Reynoold Duarte para comandar o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores pelos próximos quatro anos. A eleição, realizada por votação direta entre os filiados, surpreendeu o próprio eleito. “Não esperava, foi uma grande surpresa. Mas estávamos trabalhando para conquistar esse espaço, com a proposta de um PT mais alinhado à esquerda”, declarou Reynoold.

Sobre o cenário estadual, Reynoold apoiou Humberto Amaducci, que ficou em segundo lugar na eleição do diretório estadual. O vencedor foi o deputado federal Vander Loubet, que presidirá o PT em Mato Grosso do Sul pelos próximos quatro anos. Apesar da derrota do seu candidato, Reynoold enfatizou a importância da união. “Agora é momento de dialogar com todas as forças do partido para preparar as eleições de 2026 e 2028, que são nosso foco principal”.

Questionado sobre as críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Reynoold defendeu uma atuação mais intensa na comunicação das ações do governo federal. “Precisamos pautar o que o governo vem fazendo. A população precisa ter consciência do que está sendo discutido no Congresso e dos avanços, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, a desoneração da cesta básica e o subsídio da energia”, afirmou.

Com um discurso voltado à renovação, participação popular e fidelidade aos princípios históricos do PT, Reynoold Duarte assumirá o comando do partido em um momento desafiador, mas cheio de expectativas para fortalecer a legenda na política local.