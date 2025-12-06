Riedel ao vivo no Grupo RCN: gestão e projeções em 2026

O governador Eduardo Riedel (PP) estará nos estúdios do Grupo RCN no dia 9 de dezembro, às 7h, para uma entrevista exclusiva no programa Microfone Aberto. A conversa será transmitida ao vivo para todas as emissoras do Grupo RCN e para a TVC canal 13.1 de Três Lagoas, alcançando grande parte de Mato Grosso do Sul.



Em Campo Grande, a entrevista poderá ser acompanhada pela Massa FM 93,7; em Três Lagoas, pela Massa FM 93,3 e Cultura FM 106,5. Em Dourados, pela Massa FM 90,3. Em Paranaíba e Aparecida do Taboado, pela Cultura FM 106,3 e Cultura FM 105,5, respectivamente, permitindo que moradores de diferentes regiões acompanhem, simultaneamente, a participação do chefe do Executivo estadual.



Ao longo da entrevista, Riedel deve abordar temas centrais para o presente e o futuro do estado, como economia, gestão pública e desenvolvimento regional, com foco em investimentos e geração de emprego. Devem entrar na pauta questões ligadas à infraestrutura, atração de novos empreendimentos e modernização do serviço público, além de políticas sociais para saúde, educação e segurança. A participação ao vivo reforça a disposição do governo em dialogar com a população, prestar contas e explicar as ações em andamento em diferentes regiões.



O time de jornalistas que conduz o Microfone Aberto estará reunido especialmente para essa data. Bruno Callegari, Ginez Cesar, Kelly Martins, Adriano Hany e Fabiano Reis, além de participações especiais direto dos municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado, vão conduzir a entrevista com questionamentos sobre resultados já entregues, desafios enfrentados pela administração estadual e projetos estruturantes para Mato Grosso do Sul. A diversidade da equipe garante um olhar plural sobre os temas tratados.



Para o diretor de Jornalismo do Grupo RCN Adriano Hany, a presença do governador nos estúdios reforça o papel da emissora como ponte entre governo e sociedade. “É uma oportunidade de levar, ao mesmo tempo, para mais de 85% da população do nosso estado, informações diretas sobre o que o governo de Eduardo Riedel tem feito.



A presença do governador em nossos estúdios mostra a expressão e a credibilidade do Grupo RCN como um dos principais canais de comunicação de Mato Grosso do Sul”, destaca o diretor.



Com transmissão em rede pelas rádios e pela TV do Grupo RCN, a entrevista se consolida como um dos momentos importantes da cobertura jornalística do ano. Ao colocar lado a lado o governador e um time de entrevistadores experientes, o encontro reforça o compromisso da empresa com informação de qualidade e transparência na gestão.