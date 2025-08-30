Riedel avalia que saída do PT e filiação ao PP não trarão impactos

O PT oficializou nesta semana o rompimento da aliança com o governo de Eduardo Riedel (PP). A sigla entregou todos os cargos ocupados por filiados e comunicou a decisão ao governador em reunião a portas fechadas na Governadoria. Participaram do encontro os deputados estaduais Gleici Jane, Zeca do PT e Pedro Kemp, o deputado federal Vander Loubet e o presidente municipal da legenda, Vladimir Ferreira.

Escolha

O senador Nelsinho Trad (PSD) comentou a filiação do irmão, Fábio Trad, ao PT. Segundo ele, a decisão representa uma ruptura com a trajetória política da família. “Ele tem a convicção e a ideologia dele. A gente tem que respeitar isso, mas ele está num campo totalmente oposto ao que foi forjado. É a opção que ele tomou. Ele é meu irmão, não vai deixar de ser”, disse.

Sem reflexo

O governador Eduardo Riedel avaliou que a sua filiação ao PP e a saída do PT da base não trarão impacto nas relações com o Governo Federal. Riedel destacou que sempre teve diretrizes diferentes das do presidente Lula, sem prejuízo das parcerias entre União e Estado. Riedel sempre destacou o papel da ministra Simone Tebet em favor de grandes projetos financiados pelo governo federal, por meio da articulação de seu marido, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.