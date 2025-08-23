Riedel troca PSDB por PP e muda cenário político em MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, oficializou sua filiação ao Progressistas (PP). Ele deixa o PSDB após mais de 20 anos de militância.

A decisão ocorre em meio ao enfraquecimento nacional do PSDB, que em 1998 chegou a ter sete governadores e quase cem deputados federais, mas em 2024 enfrentou sua pior eleição municipal da história e hoje não conta com nenhum senador eleito.

No discurso de filiação, Riedel agradeceu ao PSDB e destacou que a mudança de partido reflete uma nova realidade do país. “O Brasil mudou, e nós precisamos acompanhar essas transformações para continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado e do país”, afirmou.

O governador também apontou o desempenho econômico do Estado, citando crescimento do PIB próximo de 6% neste ano, além do segundo menor índice de desemprego e de pobreza extrema do país. “Nosso propósito é erradicar a pobreza não apenas com apoio social, mas com crescimento, inclusão produtiva e educação”, acrescentou.