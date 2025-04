Rota da celulose terá um impacto significativo para Costa Leste de MS

Na sexta-feira (25), o secretário de estado, Jayme Verruck, esteve em Três Lagoas participando de um evento promovido pela Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul, onde teve a oportunidade de palestrar sobre a rota da celulose e os impactos positivos para o estado e principalmente para Três Lagoas.

Para o secretário da Semadesc, Mato Grosso do Sul, assim como Três Lagoas, vive um bom momento econômico, e com o crescimento do produto interno bruto do estado (PIB), o secretário destaca o modelo de cooperativismo para o fortalecimento e a estabilidade da economia.

A ONU reconheceu a importância do cooperativismo, declarando 2025 como o ano internacional das cooperativas. O tema escolhido para este ano é “Cooperativas constroem um mundo melhor”, destacando o papel transformador do cooperativismo na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso do Sul, este ciclo de palestra fortalece ainda mais todos os seguimentos das cooperativas.