Rotary Club celebra inauguração da nova sala de amamentação no Hospital Regional

A inauguração contou com a presença do governador do distrito do Rotary Costa Leste, Alvimar Lima de Castro, que enfatizou a importância desse tipo de investimento para a comunidade. Segundo ele, os recursos não foram aplicados diretamente pelo Rotary, mas foram obtidos por meio de doações e colaborações de parceiros locais. “Nosso objetivo é que esses projetos se somem e gerem um impacto significativo, como um banco de leite, por exemplo”, afirmou Alvimar.

A nova sala de amamentação representa um avanço na assistência às mães e bebês atendidos pelo Hospital Regional de Três Lagoas, garantindo mais conforto e suporte durante um momento essencial da maternidade.