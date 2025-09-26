Rotary Club Cidade das Águas promove campanha "Hepatite Zero"

Neste sábado (27), o Rotary Club Cidade das Águas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza a campanha Hepatite Zero em Três Lagoas. A ação acontece na Feira Central, das 7h às 11h, e vai oferecer testes gratuitos para hepatite B e C, sífilis e HIV.
Segundo o vice-presidente do Rotary, Marcos Moura, a iniciativa tem como objetivo identificar precocemente doenças silenciosas que podem trazer sérios riscos à saúde.
“A hepatite muitas vezes fica incubada, sem sintomas, e no futuro pode causar câncer de fígado. Nossa função é brigar contra isso e oferecer condições para que as pessoas busquem tratamento no SUS caso tenham resultado positivo”, explicou.
Os testes serão realizados por uma equipe de enfermeiros, técnicos e psicólogos da Prefeitura. O Rotary ficará responsável pela mobilização e orientação do público.
“É difícil estimar o número de participantes, mas esperamos atingir o máximo possível. A feira recebe muita gente, e a ideia é aproveitar esse movimento para ampliar o alcance da campanha”, destacou Moura.
Além da ação de saúde, o dirigente lembrou que o Rotary tem como missão atuar em diversas frentes sociais.
“O Rotary levanta várias bandeiras: contra a pólio, contra o câncer, agora a hepatite. Temos enfoques em meio ambiente, desenvolvimento econômico, saúde materno-infantil e promoção da paz. Nosso objetivo é ajudar a comunidade e, ao mesmo tempo, nos fortalecer como grupo”, completou.