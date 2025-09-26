Rotary Club Cidade das Águas promove campanha "Hepatite Zero"

Neste sábado (27), o Rotary Club Cidade das Águas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza a campanha Hepatite Zero em Três Lagoas. A ação acontece na Feira Central, das 7h às 11h, e vai oferecer testes gratuitos para hepatite B e C, sífilis e HIV.

Segundo o vice-presidente do Rotary, Marcos Moura, a iniciativa tem como objetivo identificar precocemente doenças silenciosas que podem trazer sérios riscos à saúde.

“A hepatite muitas vezes fica incubada, sem sintomas, e no futuro pode causar câncer de fígado. Nossa função é brigar contra isso e oferecer condições para que as pessoas busquem tratamento no SUS caso tenham resultado positivo”, explicou.

Os testes serão realizados por uma equipe de enfermeiros, técnicos e psicólogos da Prefeitura. O Rotary ficará responsável pela mobilização e orientação do público.