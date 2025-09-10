Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Parceria

Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste doa ventiladores mecânicos não invasivos para o Hospital Regional

O Hospital Regional de Três Lagoas, inaugurado em 2022, possui mais de 100 leitos e atende casos de média e alta complexidade

Pedro Tergolino

A doação foi possível por meio de parceria com a EMS Florestal, representada pela Bracell. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Rotary Clube de Três Lagoas Costa Leste realizou a entrega de cinco ventiladores mecânicos não invasivos ao Hospital Regional da Costa Leste. Os equipamentos foram destinados ao setor de Pediatria e irão reforçar o enfrentamento da síndrome respiratória aguda grave, que registra aumento de casos em todo o Estado. A solenidade de entrega foi na terça-feira (9).

A doação foi possível por meio de parceria com a MS Florestal, empresa do setor de celulose e representada pela Bracell. O presidente do Rotary, Guilherme Gomes Teixeira, destacou a importância da iniciativa.

“É um momento grandioso não só para nós, mas para toda a comunidade e cidades vizinhas. Só neste ano já é o segundo projeto entregue, e esperamos realizar muito mais”, afirmou.

Com os novos equipamentos, será possível ampliar o número de atendimentos e garantir mais segurança nos tratamentos. Atualmente, o hospital registra aumento da demanda: o que antes eram cerca de 10 crianças atendidas por dia no setor pediátrico passou para aproximadamente 25.

A diretora de enfermagem, Ariane Muniz, ressaltou que os ventiladores poderão ser utilizados em diferentes setores, incluindo pronto-socorro, clínicas e UTIs.

“Agora conseguimos colocar mais respiradores em mais pacientes ao mesmo tempo, oferecendo suporte sem necessidade de intubação”, explicou.

Para a MS Florestal, representada pela Bracell, parcerias como essa devem ser cada vez mais consolidadas.

“Esse apoio é uma ação concreta do que a empresa entende que a Costa Leste significa, o que o estado do Mato Grosso do Sul significa. A gente está em um momento de expansão florestal, estamos aumentando nossas fazendas plantadas, estamos em um processo de licenciamento ambiental da construção de uma nova planta”, afirmou o gerente de relações institucionais, Bruno Madalena.

O Hospital Regional de Três Lagoas, inaugurado em 2022, possui mais de 100 leitos e atende casos de média e alta complexidade. Hoje, oito crianças estão internadas na UTI pediátrica e outras seis na clínica infantil.

