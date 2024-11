Rotary Club de Três Lagoas empossa novos associados e nova diretoria para 2025

Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (28), o Rotary Club de Três Lagoas deu início à sua gestão 2025 com a posse do novo presidente, Mário Márcio Queiroz, e da nova presidente da Casa da Amizade, Maria Elisa. O evento também marcou a entrada de sete novos associados, fortalecendo ainda mais a atuação da entidade no município.

Fundado em 1905, o Rotary é uma organização global sem fins lucrativos, presente em mais de 200 países, com o objetivo de promover ações humanitárias, incentivar padrões éticos elevados e fomentar a paz e a boa vontade no mundo. Por meio de projetos locais e internacionais, o Rotary apoia causas como educação, saúde, combate à fome e erradicação de doenças, sendo um dos principais parceiros na campanha mundial de erradicação da poliomielite.

O presidente da gestão de 2025 em Três Lagoas, Mário Márcio Queiroz, destacou o compromisso do clube com a sociedade e a importância de manter o espírito de serviço. “A intenção, à frente desse clube de serviços, é continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, contribuindo com a cidadania, com valores, moral e respeito. Recebemos sete novos integrantes, que vieram somar forças e engrandecer ainda mais a entidade”, afirmou.