Sábado será de calor e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em Três Lagoas

O sábado (20) será marcado por calor e instabilidade em Três Lagoas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia começa com temperatura mínima em torno de 23°C, elevada umidade do ar e muitas nuvens.

Ao longo do dia, os termômetros devem subir gradualmente, com máxima prevista de até 31°C durante a tarde. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de pancadas isoladas de chuva, que podem ocorrer principalmente entre a tarde e à noite.