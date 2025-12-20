Sábado será de calor e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em Três Lagoas

O sábado (20) será marcado por calor e instabilidade em Três Lagoas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia começa com temperatura mínima em torno de 23°C, elevada umidade do ar e muitas nuvens.
Ao longo do dia, os termômetros devem subir gradualmente, com máxima prevista de até 31°C durante a tarde. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de pancadas isoladas de chuva, que podem ocorrer principalmente entre a tarde e à noite.
A umidade relativa do ar permanece alta, variando entre 60% e 100%, o que contribui para a sensação de abafamento. Apesar da possibilidade de chuva, o sol aparece entre nuvens em vários períodos do dia.
O Inmet mantém alerta para áreas do Centro-Oeste devido ao calor e à instabilidade típica do verão, período caracterizado por chuvas rápidas e irregulares. A orientação é para que a população fique atenta às mudanças repentinas no tempo e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.