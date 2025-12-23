Veículos de Comunicação
“Sabemos que a infraestrutura precisa ser melhorada”, diz secretário de Juventude, Esporte e Lazer

Um dos principais destaques do ano foi a realização de grandes competições estaduais no município, em parceria com o Governo do Estado

Pedro Tergolino

Para os próximos anos, a expectativa é de avanços ainda maiores, com a criação do Conselho Municipal do Esporte e do Fundo Municipal do Esporte. Foto: Reprodução/TVC HD.
Para os próximos anos, a expectativa é de avanços ainda maiores, com a criação do Conselho Municipal do Esporte e do Fundo Municipal do Esporte. Foto: Reprodução/TVC HD.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Três Lagoas, Walter Dias, o “Hulk”, fez um balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 e destacou que, apesar dos avanços, a infraestrutura esportiva ainda é o principal desafio da pasta. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o secretário ressaltou investimentos, parcerias e o impacto positivo do esporte na economia e no turismo do município.

Com trajetória de quase duas décadas dentro da Secretaria, Walter lembrou que acompanhou de perto a criação da Sejuvel, em 2005, e destacou o crescimento da cidade ao longo dos anos.

“Quando a secretaria foi criada, Três Lagoas tinha cerca de 90 mil habitantes. Hoje, temos mais de 140 mil, com população flutuante ainda maior. A infraestrutura esportiva precisa acompanhar esse crescimento”, afirmou.

Segundo o secretário, mesmo com limitações estruturais, o calendário esportivo de 2025 foi cumprido.

“Todas as ações previstas foram realizadas. Tivemos um ano intenso, com mais de 480 ações diretas e indiretas promovidas pela Sejuvel”, explicou.

Um dos principais destaques do ano foi a realização de grandes competições estaduais no município, em parceria com o Governo do Estado. Três Lagoas sediou etapas dos Jogos Escolares e outras competições de alto rendimento, movimentando cerca de R$ 5 milhões na economia local apenas no primeiro semestre.

“Foram milhares de atletas, professores e equipes técnicas na cidade, gerando impacto direto em hotéis, restaurantes, comércio e transporte”, destacou Walter.

O secretário também enfatizou que o esporte vai além da competição.

“O esporte está integrado à cultura e ao turismo. Quem vem competir aqui conhece a cidade, o balneário, os espaços públicos e acaba voltando com a família”, pontuou.

Sobre a estrutura esportiva, Walter foi direto ao reconhecer as dificuldades.

“Sabemos que a infraestrutura precisa ser melhorada. Esse é o nosso maior desafio. O prefeito Cassiano Maia tem consciência disso e já estão previstas reformas importantes para 2026”, afirmou.

Outro ponto abordado foi o apoio aos atletas e às modalidades esportivas. Segundo o secretário, atualmente cerca de 3 mil atletas participam de projetos de iniciação esportiva no município.

“Hoje, o atleta não precisa mais ‘bater de porta em porta’. Existe critério, análise e, sempre que possível, o apoio é concedido. Pouquíssimos pedidos foram indeferidos este ano”, ressaltou.

Walter também citou conquistas expressivas de atletas locais em competições nacionais e internacionais, reforçando que Três Lagoas é um celeiro esportivo.

“Temos atletas se destacando no karatê, muay thai, paradesporto e em várias outras modalidades. Isso mostra que o investimento vale a pena”, disse.

Para os próximos anos, a expectativa é de avanços ainda maiores, com a criação do Conselho Municipal do Esporte e do Fundo Municipal do Esporte.

“A ideia é lançar editais e fortalecer clubes e associações, seguindo modelos que já funcionam no Estado e no Governo Federal”, explicou.

O secretário destacou a importância do trabalho em equipe e deixou uma mensagem à população.

“Nada disso seria possível sem nossos colaboradores e parceiros. Trabalhamos para oferecer lazer, qualidade de vida e oportunidades para nossas crianças e jovens. Esse é o caminho para um futuro melhor para Três Lagoas”, concluiu.

