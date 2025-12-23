“Sabemos que a infraestrutura precisa ser melhorada”, diz secretário de Juventude, Esporte e Lazer

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Três Lagoas, Walter Dias, o “Hulk”, fez um balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 e destacou que, apesar dos avanços, a infraestrutura esportiva ainda é o principal desafio da pasta. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o secretário ressaltou investimentos, parcerias e o impacto positivo do esporte na economia e no turismo do município.

Com trajetória de quase duas décadas dentro da Secretaria, Walter lembrou que acompanhou de perto a criação da Sejuvel, em 2005, e destacou o crescimento da cidade ao longo dos anos.

“Quando a secretaria foi criada, Três Lagoas tinha cerca de 90 mil habitantes. Hoje, temos mais de 140 mil, com população flutuante ainda maior. A infraestrutura esportiva precisa acompanhar esse crescimento”, afirmou.

Segundo o secretário, mesmo com limitações estruturais, o calendário esportivo de 2025 foi cumprido.

“Todas as ações previstas foram realizadas. Tivemos um ano intenso, com mais de 480 ações diretas e indiretas promovidas pela Sejuvel”, explicou.

Um dos principais destaques do ano foi a realização de grandes competições estaduais no município, em parceria com o Governo do Estado. Três Lagoas sediou etapas dos Jogos Escolares e outras competições de alto rendimento, movimentando cerca de R$ 5 milhões na economia local apenas no primeiro semestre.

“Foram milhares de atletas, professores e equipes técnicas na cidade, gerando impacto direto em hotéis, restaurantes, comércio e transporte”, destacou Walter.

O secretário também enfatizou que o esporte vai além da competição.

“O esporte está integrado à cultura e ao turismo. Quem vem competir aqui conhece a cidade, o balneário, os espaços públicos e acaba voltando com a família”, pontuou.

Sobre a estrutura esportiva, Walter foi direto ao reconhecer as dificuldades.