Saiba como agir e quem procurar caso encontre um animal peçonhento

Três Lagoas, assim como diversas cidades do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, vem registrando aumento nos casos de acidentes com animais peçonhentos, principalmente com escorpiões. Por isso, preparemos esse material exatamente para orientar a população sobre como agir e a quem procurar caso encontre um desses animais ou se sofreu algum acidente.

De acordo com o setor de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de janeiro até novembro de 2025 o município registrou 758 acidentes com escorpiões. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), por sua vez, recebeu 544 chamados em 2024 relacionados a acidentes e problemas com escorpiões e outros animais peçonhentos, e 592 chamados em 2025.

Tendo em vista esse aumento de casos, é importante enfatizar que se alguma pessoa encontrar um animal peçonhento em sua residência, essa deve se afastar lentamente para não o assustar, mas manter atenção onde ele está, com isso, entrar em contato com o CZZ ou o Corpo de Bombeiros solicitando ajuda.

Para falar com o CCZ basta ligar para (67) 3929-1803 ou, se preferir ir até a sede do serviço basta comparecer à Rua Egídio Thomé, 5.562 de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h. Em alternativa a esse serviço, o cidadão pode falar diretamente com o Corpo de Bombeiros pelo 196, sendo que o atendimento é 24h.

Animais peçonhentos são todos aqueles que produzem substâncias tóxicas (veneno) e que conseguem inocular esse veneno em outros animais, inclusive no ser humano, para se defender ou para obter alimento. As espécies mais comuns, são: serpentes, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, arraias, entre outras.

No Brasil, registra-se muitos acidentes com esses animais, o que torna o assunto um tema de interesse da saúde pública, principalmente os acidentes com escorpiões.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a primeira e mais eficaz forma de sem proteger contra animais peçonhentos é manter os ambientes sempre limpos, evitando acúmulo de lixo doméstico e material de construção. Além disso, o lixo deve ser acondicionado em sacos plásticos ou em outros recipientes que possam ser mantidos fechados. Depois, colocados para coleta pública.

Outra forma de manter sua casa segura, é não deixar que folhas secas fiquem acumuladas no quintal, além de evitar mato alto e manter a grama sempre aparada. Não jogar lixo em terrenos baldios é sempre uma das melhores formas de evitar o aparecimento de animais peçonhentos.