Saiba como economizar energia elétrica e aproveitar o frio

A aposentada Anice Maria Medina, que faz questão de economizar, já adota algumas práticas. Mesmo com a bandeira vermelha, ela consegue manter a conta sob controle e afirma que um banho morno já resolve. A jovem aprendiz, Thavila Mendes da Silva, também notou uma queda na conta de energia com a chegada do frio, atribuindo a economia ao fato de não usar ar-condicionado e ventilador e tomar banhos mais rápidos.

Com a chegada do inverno e as temperaturas mais baixas, o consumo de energia elétrica tende a aumentar, principalmente devido ao uso do chuveiro elétrico. A bandeira tarifária de julho, em patamar vermelho, acende um alerta para os gastos. No entanto, é possível adotar medidas simples para economizar e evitar surpresas na conta de luz.

Além do chuveiro, a geladeira também pode ter seu consumo otimizado. No inverno, é possível ajustar o termostato para a função “inverno”, fazendo com que ela trabalhe com menos esforço e, consequentemente, consuma menos energia.

Uma das principais dicas para economizar no frio é aproveitar a baixa demanda por serviços de manutenção de ar-condicionado. O professor de eletrotécnica, Marcus Jorgetto, explica que a limpeza do aparelho melhora sua eficiência e reduz o consumo de energia. Como a demanda é menor no inverno, é possível contratar empresas de limpeza por um custo mais acessível. Essa medida não só economiza no presente, mas também prepara o aparelho para o verão, quando o uso será mais intenso.

Outra estratégia é aproveitar as promoções de produtos como ar-condicionado, ventiladores ou climatizadores que, geralmente, têm seus preços reduzidos nesta época do ano. A compra e a instalação desses aparelhos também costumam ser mais baratas no inverno, representando uma boa oportunidade para se preparar para o calor sem pesar no bolso.

Adotar essas práticas simples no dia a dia pode fazer uma grande diferença na conta de energia, permitindo que os moradores de Três Lagoas aproveitem o frio sem preocupações financeiras.