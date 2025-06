Saiba quais ruas serão interditadas para o desfile cívico de sábado em Três Lagoas

2. Cruzamento da Avenida Rosário Congro com Avenida Clodoaldo Garcia (no semáforo)

A partir das 5h de sábado (14), cinco ruas da região central serão interditadas até o final do desfile. Confira as vias afetadas:

A Diretoria de Trânsito e Diretoria de Cultura anunciaram alterações, no fluxo do trânsito de veículos para o desfile cívico, em comemoração ao aniversário de 110 anos de Três Lagoas, que ocorrerá neste sábado (14).

3. Avenida Rosário Congro da Clodoaldo Garcia até Eloy Chaves (no semáforo)

4. Pista e todos os retornos da Avenida Rosário Congro (sentido Centro – bairro Jardim Alvorada)

5. Acesso da Esplanada até o campinho Nossa Senhora Aparecida

Nas áreas interditadas, o trânsito local será permitido para moradores e as situações de emergência, contarão com o auxílio dos agentes do trânsito. É importante ressaltar que não será permitido estacionar nas ruas interditadas durante o desfile, evitando riscos aos participantes e danos aos veículos.

