Saiba quais vagas de emprego estão disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas

Informe Publicitário

Eldorado Brasil: inovação e tecnologia asseguram alto nível de produção florestal em MS

As florestas plantadas e áreas destinadas à conservação da Eldorado Brasil Celulose ocupam mais de 400 mil hectares em Mato Grosso do Sul. Com ciclo de plantio e colheita ocorrendo entre seis e sete anos, estas plantações absorvem gás carbônico da natureza, enquanto crescem. Ao longo deste período, a harmonia entre as árvores em desenvolvimento, […]