Sanesul esclarece falhas em tampas de PVs e buracos no asfalto de Três Lagoas

Buracos no asfalto, tampas de PV (poços de visita) soltas ou afundadas e recalques em ruas pavimentadas têm gerado reclamações em vários bairros de Três Lagoas. Para esclarecer esses questionamentos da população, a reportagem esteve na unidade regional da Sanesul e conversou com o gerente da empresa, Adilson Bahia, que explicou os motivos desses problemas e as providências que têm sido adotadas.

Segundo Adilson, a maior parte das falhas em tampas de PV é provocada pelo tráfego intenso de veículos pesados na cidade, especialmente caminhões carregados de madeira ou celulose. “O anel viário ainda não está concluído, e isso faz com que todo esse fluxo passe por dentro do município, afetando a estrutura do asfalto e as bocas de visita, que têm uma borda de cimento entre a tampa de ferro e o pavimento. Com o tempo, esse encaixe acaba cedendo”, afirmou.

A Sanesul orienta que, ao identificar tampas soltas, afundadas ou buracos no asfalto após serviços de ligação de água ou esgoto, a população entre em contato pelo telefone 0800 067 6010. “Assim que recebemos o chamado, abrimos uma ordem de serviço e fazemos o reparo com pronto-atendimento”, garantiu o gerente.

Recalques e valas

Outra reclamação comum são os recalques, depressões que surgem após obras de ligação ou manutenção nas redes de água e esgoto. Adilson explica que essas intervenções exigem escavações no asfalto e, mesmo com técnicas corretas de recomposição do solo, há sempre uma margem de risco. “A diferença é que numa obra de pavimentação completa você tem toda uma estrutura preparada. Já em serviços pontuais, por mais que façamos a compactação adequada, pode haver espaços vazios no solo, o que causa afundamentos com o tempo”, explica.

A responsabilidade pela reposição do asfalto é das empreiteiras contratadas pela Sanesul, atualmente, a Construtora Jupiá, e pela MS Pantanal, que possui sua própria contratada. Conforme o contrato, essas empresas têm até 48 horas para recompor o asfalto após o serviço. Se ocorrer recalque posteriormente, a empreiteira é obrigada a refazer a obra sem custo adicional.

Parceria com a prefeitura