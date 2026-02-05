Sapateiro de Três Lagoas transforma cotidiano em livro

Em meio ao som ritmado do martelo, ao cheiro de couro e à rotina silenciosa dos consertos, nasce um livro. Um livro feito de pequenos gestos, encontros inesperados e histórias que só quem observa o mundo com atenção consegue guardar. É assim que Celso Jacinto dos Santos, 57 anos, sapateiro há mais de quatro décadas em Três Lagoas, prepara o lançamento de Contos de um Sapateiro, obra que transforma o dia a dia da profissão em literatura cheia de sensibilidade.

Celso começou cedo. Dos 14 para os 15 anos, na extinta Sapataria Azul, do senhor Félix Rosário dos Santos, deu os primeiros passos em uma profissão que se tornaria muito mais do que um meio de sustento. Hoje, são 42 para 43 anos dedicados ao ofício, que mudou com o tempo, mas não perdeu o valor. Se antes o trabalho era impulsionado por uma cidade agropecuária, cheia de botas e botinas do campo, hoje a sapataria sobrevive principalmente dos consertos e da manutenção. Mochilas escolares, bolsas de viagem, chuteiras e calçados que ganham uma segunda chance passam diariamente pelas mãos do sapateiro.

Para Celso, o conserto vai além do material. Ele compara o trabalho à ideia de reciclar, de dar novo sentido ao que parecia gasto. Assim como nas igrejas se busca reciclar almas, na sapataria se reciclam calçados. Uma metáfora simples, mas profunda, que revela como ele enxerga a própria profissão. Mesmo com a redução drástica no número de sapateiros na cidade, hoje entre quatro e cinco, contra cerca de vinte nas décadas de 1970 e 1980, Celso defende o ofício com convicção. Para ele, qualquer profissão, quando exercida com seriedade, dedicação e boa administração, é digna e capaz de garantir uma vida honesta.

Além do trabalho manual, Celso também compartilha conhecimento. Ensina ajudantes, respeitando o tempo da escola, incentivando os mais jovens a desenvolverem habilidades, conquistarem o próprio dinheiro e aprenderem valores que não se ensinam apenas nos livros. Curiosamente, são justamente os livros que ocupam um lugar especial dentro da sapataria.

A paixão pela leitura levou à criação de uma biblioteca comunitária que nasceu de forma simples, quase tímida, com a ideia de doar marca-páginas quando não era possível doar livros. O projeto cresceu, ganhou apoio, prêmios do governo estadual e hoje conta com mais de oito pontos de empréstimo espalhados pela cidade.