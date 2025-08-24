Saúde amplia atendimentos e aposta em planejamento para reduzir filas

A Secretaria Municipal de Saúde tem adotado medidas para organizar o atendimento e dar mais eficiência ao sistema em Três Lagoas. Em entrevista ao RCN Notícias, a secretária da pasta, Juliana Salim destacou os avanços já alcançados e as ações em andamento para enfrentar os principais desafios da rede pública.

Medicamentos

Atualmente, oito dos 193 medicamentos pactuados ainda estão em falta nas unidades, como a Gliclazida, usada no tratamento da diabetes, e a Doxazosina, indicada para problemas de próstata. A secretária explicou que a demora se deve, em parte, a fornecedores que não cumpriram os prazos de entrega, mas garantiu que as medidas adotadas devem resolver a questão nos próximos meses.

Uma das novidades é a criação da Remume Municipal, lista oficial de medicamentos que padroniza a prescrição e facilita o planejamento. Só neste ano, a compra da rede municipal foi de cerca de R$ 6 milhões. “Estamos estruturando o setor para que a população não enfrente mais a insegurança de chegar à farmácia e não encontrar o medicamento prescrito”, afirmou Juliana.

Consultas especializadas

Na ortopedia, a fila de espera, que já chegou a 600 pacientes, caiu para cerca de 60 em apenas um mês após ajustes no fluxo de atendimento. O setor de neurologia também foi reforçado, com consultas presenciais e por telemedicina em parceria com o Hospital Regional, segundo informou a secretária.