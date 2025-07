Saúde aponta que 59,8% dos pacientes internados por doenças respiratórias em Três Lagoas não se vacinaram

A SRAG é uma condição que exige atenção médica urgente, muitas vezes levando à necessidade de suporte ventilatório e cuidados intensivos, o que acaba por sobrecarregar os serviços de saúde locais. O crescimento no número de hospitalizações reforça a gravidade do momento e a necessidade de ações preventivas — principalmente a vacinação — e de fortalecimento da rede de atenção à saúde.

De acordo com a SMS, o município contabiliza uma cobertura vacinal de 46,27% do público-alvo da campanha contra a Influenza, com os seguintes percentuais por grupo: idosos (49,34%), crianças (42,06%) e gestantes (39,68%). Ao todo, foram aplicadas 33.864 doses da vacina, sendo 14.145 em integrantes do público-alvo e 19.719 no público em geral.

Apenas 40,2% das pessoas atualmente internadas por doenças respiratórias, residentes em Três Lagoas, tomaram a vacina contra a gripe/Influenza, segundo dados da Vigilância Epidemiológica (Vigep) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O dado alarmante reforça a importância da imunização como medida preventiva, especialmente diante do número de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrado.

Os vírus respiratórios têm afetado de maneira diferenciada diversas faixas etárias da população de Três Lagoas, exigindo estratégias específicas de enfrentamento:

• Vírus Sincicial Respiratório (VSR): altamente prevalente em crianças de 0 a 2 anos, com potencial de provocar quadros graves que demandam hospitalização. Em idosos, o VSR também pode levar a complicações, como pneumonia e insuficiência respiratória.

• Influenza (gripe): afeta todas as idades, com maior incidência de complicações em crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 60 anos.

• Rinovírus: embora cause, em geral, quadros leves, pode evoluir com complicações em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. É comum em crianças em idade escolar (5 a 14 anos) e adultos jovens.

A SMS ressalta que a circulação desses vírus em períodos sazonais intensifica o impacto sobre as populações mais vulneráveis. Por isso, é fundamental manter a vacinação em dia, adotar medidas de higiene respiratória e buscar atendimento precoce diante de sintomas gripais.

Vale lembrar que o imunizante contra a gripe está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas. Clique aqui e confira os endereços.

*Informações da assessoria da prefeitura.