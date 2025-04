Saúde cria grupo de trabalho sobre transtorno do espectro autista

O Ministério da Saúde publicou, nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial da União, uma portaria que institui um grupo de trabalho voltado ao transtorno do espectro autista (TEA). O objetivo é estruturar ações integradas na área da saúde para qualificar o cuidado integral a pessoas com TEA.

Os integrantes do grupo serão indicados em um prazo de 15 dias pelos órgãos competentes, com critérios de qualificação técnica e experiência na formulação de políticas públicas para pessoas com deficiência. O coordenador do grupo poderá convidar especialistas e representantes de entidades públicas e privadas para contribuírem com as discussões, sem direito a voto.

As reuniões serão realizadas mensalmente e, de forma extraordinária, sempre que necessário. O grupo atuará por 365 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. O relatório final das atividades deverá ser encaminhado ao ministro da Saúde até 30 dias após a conclusão dos trabalhos.

*Com informações da Agência Brasil