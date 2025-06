Saúde de Três Lagoas realiza palestra sobre ética no serviço público

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na sexta-feira (6), no auditório do Sindicato Dos Servidores Públicos Municipal (SSPM), uma importante atividade formativa do Projeto PET-Saúde Equidade. A ação teve como destaque a palestra sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos Municipais, voltada a estudantes e profissionais da rede pública de saúde do município.

O evento reuniu alunos do programa PET-Saúde Equidade e trabalhadores da saúde para um momento de reflexão e aprendizado sobre a prática profissional ética e os princípios que regem o serviço público, especialmente dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Projeto PET-Saúde Equidade é uma iniciativa do Ministério da Saúde, desenvolvida em parceria com instituições de ensino superior e as secretarias municipais de saúde. O programa tem como objetivo fortalecer a integração entre ensino, serviço e comunidade, promovendo ações de formação e educação permanente com foco na equidade em saúde.