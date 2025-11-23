Saúde fica em alerta para Dengue e baixa vacinação

O Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti se reuniu nesta semana para avaliar os indicadores epidemiológicos e alinhar estratégias de prevenção contra Dengue, Zika e Chikungunya. O encontro contou com representantes de diferentes setores da administração municipal e de entidades parceiras, reforçando a necessidade de planejamento contínuo diante da transmissão persistente na cidade.

Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica, até a 45ª semana de 2025 foram notificados 1.705 casos de Dengue, com 438 confirmações e um óbito. Apesar do número expressivo, a situação segue estável, sem epidemia e com baixa ocorrência de casos graves. A Secretaria de Saúde mantém rotinas permanentes de controle de vetores, vigilância e atendimento aos pacientes, evitando agravamentos.

O LIRAa de novembro apontou Índice de Infestação Predial de 4,4 e Índice de Breteau de 5,2, demonstrando a presença contínua do mosquito em residências e depósitos. “Esses números mostram que a participação da população na eliminação de criadouros é essencial”, destacou Georgia Medeiros presidente do Comitê.

A cobertura vacinal contra a Dengue entre adolescentes de 10 a 14 anos atingiu 86% na primeira dose e 45,86% na segunda, ainda abaixo da meta de 90%. Humberta Azambuja, coordenadora do Setor de Imunização ressaltou: “Estamos reforçando a imunização, porque a vacina é uma ferramenta importante para reduzir casos graves”.

O município também avançou com a Estratificação de Risco Intramunicipal, o uso ampliado de ovitrampas e a instalação de Estações Disseminadoras de Larvicidas, qualificando o controle vetorial.