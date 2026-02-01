Saúde inicia aplicação do Nirsevimabe para prevenir doenças respiratórias

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas inicia, a partir do dia 2 de fevereiro, a aplicação do Nirsevimabe, medicamento voltado à prevenção de quadros respiratórios graves provocados pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebês. A medida passa a integrar as ações locais de imunização desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na redução de internações e complicações clínicas em crianças pequenas.

O Nirsevimabe é um anticorpo monoclonal que oferece, em dose única, proteção direta contra o VSR, vírus que figura entre as principais causas de bronquiolite e insuficiência respiratória em recém-nascidos e lactentes, especialmente durante os meses de maior circulação viral. A estratégia busca ampliar a cobertura preventiva e reforçar o cuidado com públicos considerados mais vulneráveis.

A alternativa que era ofertada pela Secretaria Municipal de Saúde, é a Palivazumabe, medicamento que, apesar de servir para os mesmos fins que a Nirsevimabe, era aplicado em múltiplas doses, sendo de 03 a 05 aplicações.