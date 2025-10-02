Saúde inicia retomada da mamografia e trabalha para regularizar medicamentos em Três Lagoas

O serviço de saúde em Três Lagoas retomou nesta semana os atendimentos de mamografia em parceria com o Hospital Auxiliadora. A média diária é de dez exames, segundo informou a secretária de Saúde, Juliana Salim. O equipamento próprio da rede municipal continua inativo por ser antigo e funcionar apenas com sistema de filme. Já foi iniciado o processo de contratação de um mamógrafo digital para modernizar o atendimento.
Apesar da retomada, a secretária destacou que o número de faltas preocupa. No levantamento da última semana, dos 48 exames agendados, 18 não foram realizados porque as pacientes não compareceram. Juliana reforçou o pedido para que, em caso de impossibilidade, as vagas sejam liberadas a fim de atender um número maior de pessoas. Além da mamografia, o serviço de mastologia foi iniciado no dia 1º de outubro na Clínica da Mulher.
Sobre os medicamentos, Juliana Salim explicou que a maior parte já foi regularizada, mas alguns itens ainda estão em falta devido a problemas nos processos de licitação. Os medicamentos pactuados foram praticamente todos solucionados, restando apenas um item. Já os não pactuados apresentaram quatro fracassos e 32 processos desertos, porque as propostas apresentadas estavam acima da tabela oficial de preços. Uma nova licitação foi aberta para garantir o abastecimento.
Outro tema em análise é a implantação da carga horária de 30 horas para servidores da saúde. Segundo a secretária, um levantamento foi concluído para avaliar o impacto na folha de pagamento e no atendimento à população. O estudo foi encaminhado para a comissão responsável, que repassará ao prefeito. A decisão final dependerá da viabilidade em cada unidade.