Saúde inicia retomada da mamografia e trabalha para regularizar medicamentos em Três Lagoas

O serviço de saúde em Três Lagoas retomou nesta semana os atendimentos de mamografia em parceria com o Hospital Auxiliadora. A média diária é de dez exames, segundo informou a secretária de Saúde, Juliana Salim. O equipamento próprio da rede municipal continua inativo por ser antigo e funcionar apenas com sistema de filme. Já foi iniciado o processo de contratação de um mamógrafo digital para modernizar o atendimento.

Apesar da retomada, a secretária destacou que o número de faltas preocupa. No levantamento da última semana, dos 48 exames agendados, 18 não foram realizados porque as pacientes não compareceram. Juliana reforçou o pedido para que, em caso de impossibilidade, as vagas sejam liberadas a fim de atender um número maior de pessoas. Além da mamografia, o serviço de mastologia foi iniciado no dia 1º de outubro na Clínica da Mulher.