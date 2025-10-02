Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Atendimento

Saúde inicia retomada da mamografia e trabalha para regularizar medicamentos em Três Lagoas

Além da mamografia, o serviço de mastologia foi iniciado no dia 1º de outubro na Clínica da Mulher.

Ana Cristina Santos

Serviço de mastologia foi iniciado no dia 1º de outubro na Clínica da Mulher. Foto: Arquivo.
Serviço de mastologia foi iniciado no dia 1º de outubro na Clínica da Mulher. Foto: Arquivo.

O serviço de saúde em Três Lagoas retomou nesta semana os atendimentos de mamografia em parceria com o Hospital Auxiliadora. A média diária é de dez exames, segundo informou a secretária de Saúde, Juliana Salim. O equipamento próprio da rede municipal continua inativo por ser antigo e funcionar apenas com sistema de filme. Já foi iniciado o processo de contratação de um mamógrafo digital para modernizar o atendimento.

Apesar da retomada, a secretária destacou que o número de faltas preocupa. No levantamento da última semana, dos 48 exames agendados, 18 não foram realizados porque as pacientes não compareceram. Juliana reforçou o pedido para que, em caso de impossibilidade, as vagas sejam liberadas a fim de atender um número maior de pessoas. Além da mamografia, o serviço de mastologia foi iniciado no dia 1º de outubro na Clínica da Mulher.

Notícias Relacionadas

Sobre os medicamentos, Juliana Salim explicou que a maior parte já foi regularizada, mas alguns itens ainda estão em falta devido a problemas nos processos de licitação. Os medicamentos pactuados foram praticamente todos solucionados, restando apenas um item. Já os não pactuados apresentaram quatro fracassos e 32 processos desertos, porque as propostas apresentadas estavam acima da tabela oficial de preços. Uma nova licitação foi aberta para garantir o abastecimento.

Outro tema em análise é a implantação da carga horária de 30 horas para servidores da saúde. Segundo a secretária, um levantamento foi concluído para avaliar o impacto na folha de pagamento e no atendimento à população. O estudo foi encaminhado para a comissão responsável, que repassará ao prefeito. A decisão final dependerá da viabilidade em cada unidade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos