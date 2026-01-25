Saúde mental infantojuvenil: quando é indispensável dar mais atenção aos sinais de transtornos

Com o passar dos anos, a medicina avançou em diferentes frentes, e a saúde mental passou a ocupar lugar de destaque. Nesse cenário, crianças e adolescentes também passaram a integrar esse debate.



O que ainda passa despercebido é que eles sofrem pressões psicológicas diárias. Cobranças por comportamento, organização e desempenho muitas vezes anulam o direito de simplesmente ser criança. Situações antes tratadas como “manha” ou “birra” hoje recebem avaliação, diagnóstico e acompanhamento profissional.



A dentista Poliana Rocha vivenciou essa realidade de perto. Trabalhando 12 horas por dia, percebeu que o distanciamento afetava o filho, Natan, gerando sobrecarga emocional e enfraquecimento do vínculo entre mãe e filho.



“Era difícil perceber que eu não estava conseguindo lidar com ele. Para se sentir amado, aceitava bullying e até agressões. A gente só entende o sofrimento quando os sinais ficam claros”, relatou.



A busca por ajuda profissional resultou no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

“A gente se prepara para ser mãe, mas não para ser uma mãe atípica. A partir disso, passamos a cuidar melhor da saúde mental do Natan. Entender o que ele enfrenta mudou nossa relação”, afirmou.



A psicóloga Gesiane Miyashiro reforça que a saúde mental infantojuvenil exige atenção contínua.



“Os sinais aparecem aos poucos, como isolamento, irritabilidade e perda de interesse. Nem sempre são mudanças bruscas, mas precisam ser observadas”, explicou.

Segundo ela, acompanhamento profissional é essencial para um desenvolvimento saudável.