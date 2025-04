Saúde promove campanha para imunizar alunos nas escolas contra gripe, meningite e HPV

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma campanha de vacinação nas escolas municipais e estaduais, em Três Lagoas, com o objetivo de imunizar os estudantes contra o vírus da gripe, meningite e também HPV (Papilomavírus Humano). A meta é vacinar 90% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, contra a Influenza. Em Três Lagoas, o grupo alvo é composto por 49.332 pessoas. E em apenas uma semana de campanha municipal, 1.500 pessoas do grupo prioritário já estão imunizadas com a vacina.

Agora, a secretaria, por meio do Setor de Imunização, vai implementar a campanha nas escolas, com um mutirão de vacinação. A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, explicou como irão funcionar as ações nas unidades escolares. “Já disponibilizamos a vacina nas unidades de saúde e, agora, iniciamos as ações extramuros, ou seja, estamos indo nas escolas do município, que é onde estão exatamente as nossas crianças do público prioritário, que compreendem crianças de seis meses de vida até cinco anos”.