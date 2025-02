Sebrae de Três Lagoas promove palestra gratuita sobre carreira independente na música

Três Lagoas será um dos cinco municípios de Mato Grosso do Sul a receber a palestra “Jornada do Artista Independente”, promovida pelo Sebrae/MS. O evento será no dia 11 de fevereiro, às 18h30, na unidade do Sebrae no município, e contará com a participação do cantor e compositor sul-mato-grossense Jonavo, reconhecido no Brasil e no exterior pelo trabalho no cenário folk.

A iniciativa busca compartilhar conhecimento entre músicos e profissionais do setor que desejam consolidar uma carreira autoral. Durante o evento, Jonavo compartilhará a trajetória dele, destacando cinco etapas essenciais para a construção de um trabalho independente. Ele abordará temas como planejamento de turnês autossustentáveis, identidade artística e estratégias de mercado.

Além de Três Lagoas, a palestra passará por Campo Grande (10/02), Dourados (12/02), Bonito (13/02) e Coxim (14/02). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line, por meio da Loja do Sebrae/MS.