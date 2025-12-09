Sebrae entrega Plano de Desenvolvimento Municipal e traça metas para impulsionar Três Lagoas

O Sebrae entregou, na segunda-feira (8), o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM) à Prefeitura de Três Lagoas. O documento aponta diretrizes, metas e estratégias para orientar o crescimento econômico, social e urbano da cidade nos próximos anos. A cerimônia, realizada na sede da instituição, reuniu diversas autoridades e marcou a conclusão de um trabalho técnico que integra o programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e o município.
O PDM foi elaborado com base em dados, diagnósticos e participação social, contemplando quatro eixos prioritários: desenvolvimento econômico e empreendedorismo sustentável; educação, inovação e capital humano; infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade urbana; e governança, gestão pública e inclusão social.
Para o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o documento consolida um alinhamento importante entre as instituições e o plano de governo da atual gestão. “É um trabalho de alinhar todo o plano de governo que o prefeito Cassiano apresentou, ouvindo sindicatos, associações, o Integra Costa Leste e todos os parceiros que têm propostas para a cidade. Essa união vai trazer melhorias nos serviços, na entrega de produtos à população e, no fim, mais qualidade de vida”, destacou.
Segundo ele, o Sebrae entra com consultorias, mentorias e apoio técnico, além da experiência de gestores de referência, como o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que atua como mentor do programa.
Chico Brasileiro elogiou o processo de construção coletiva do plano. “Três Lagoas dá um grande exemplo de gestão pública. Planejamento, governança e articulação com a sociedade são fundamentais. O PDM não foi feito apenas por técnicos ou em gabinetes, mas construído com participação social, olhando para o futuro e criando condições reais de implementação”, afirmou.
Para Chico, o município inicia um processo gradual que tende a apresentar resultados sustentáveis ao longo dos próximos anos.
O prefeito Cassiano Maia ressaltou que esta é a primeira vez que o município firma parceria com o Cidade Empreendedora para desenvolver um plano desse porte. “Quando iniciamos a gestão, tínhamos o desafio de transformar o plano de governo em ações. Com o PDM, temos agora uma base sólida e estratégica para avançar na construção das etapas ao longo dos próximos três anos”, avaliou. Cassiano reforçou que o plano considera as demandas mais urgentes do município e fortalece áreas essenciais, como a saúde.
A Câmara Municipal também participou da apresentação. O presidente Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, destacou o compromisso com o desenvolvimento econômico. “Sempre tratei o desenvolvimento como prioridade. A união entre prefeitura, Governo do Estado, Sebrae e o Sistema S é fundamental. Somos testemunhas da transformação que Três Lagoas viveu nos últimos anos, com industrialização, abertura de empresas e fortalecimento do setor produtivo”, comentou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, lembrou que a adesão ao programa foi uma das primeiras determinações do prefeito. Ele explicou que o plano prevê o acompanhamento de diversos indicadores, como saúde, educação, infraestrutura e gestão, ao longo de três anos. “Índices mostram se estamos no caminho certo. O PDM é um compromisso público com a comunidade, é isso que queremos alcançar”, disse.
Para o empresariado, o momento simboliza um avanço na relação entre poder público e setor produtivo. O presidente da Associação Integra Costa Leste, Joaquim Barbosa, enfatizou a importância de ouvir diferentes setores da sociedade. “O prefeito acertou ao criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, algo que não existia. É fundamental ouvir empresários, líderes e entidades para que o desenvolvimento seja sustentável e alcance toda a cidade. Três Lagoas tem potencial turístico enorme e pouco explorado”, avaliou.
Com a entrega do plano, o município inicia uma nova fase. Caberá à administração municipal implementar as ações propostas, monitorar indicadores e transformar o potencial econômico de Três Lagoas em resultados sociais, ambientais e produtivos para toda a população.