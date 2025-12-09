Sebrae entrega Plano de Desenvolvimento Municipal e traça metas para impulsionar Três Lagoas

O Sebrae entregou, na segunda-feira (8), o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM) à Prefeitura de Três Lagoas. O documento aponta diretrizes, metas e estratégias para orientar o crescimento econômico, social e urbano da cidade nos próximos anos. A cerimônia, realizada na sede da instituição, reuniu diversas autoridades e marcou a conclusão de um trabalho técnico que integra o programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e o município.

O PDM foi elaborado com base em dados, diagnósticos e participação social, contemplando quatro eixos prioritários: desenvolvimento econômico e empreendedorismo sustentável; educação, inovação e capital humano; infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade urbana; e governança, gestão pública e inclusão social.

Para o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o documento consolida um alinhamento importante entre as instituições e o plano de governo da atual gestão. “É um trabalho de alinhar todo o plano de governo que o prefeito Cassiano apresentou, ouvindo sindicatos, associações, o Integra Costa Leste e todos os parceiros que têm propostas para a cidade. Essa união vai trazer melhorias nos serviços, na entrega de produtos à população e, no fim, mais qualidade de vida”, destacou.

Segundo ele, o Sebrae entra com consultorias, mentorias e apoio técnico, além da experiência de gestores de referência, como o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que atua como mentor do programa.

Chico Brasileiro elogiou o processo de construção coletiva do plano. “Três Lagoas dá um grande exemplo de gestão pública. Planejamento, governança e articulação com a sociedade são fundamentais. O PDM não foi feito apenas por técnicos ou em gabinetes, mas construído com participação social, olhando para o futuro e criando condições reais de implementação”, afirmou.

Para Chico, o município inicia um processo gradual que tende a apresentar resultados sustentáveis ao longo dos próximos anos.