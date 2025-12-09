Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Desenvolvimento

Sebrae entrega Plano de Desenvolvimento Municipal e traça metas para impulsionar Três Lagoas

Plano orienta estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Três Lagoas pelos próximos anos

Ana Cristina Santos

O documento aponta diretrizes, metas e estratégias para orientar o crescimento econômico, social e urbano da cidade nos próximos anos. Foto: Reprodução/TVC HD.
O documento aponta diretrizes, metas e estratégias para orientar o crescimento econômico, social e urbano da cidade nos próximos anos. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Sebrae entregou, na segunda-feira (8), o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM) à Prefeitura de Três Lagoas. O documento aponta diretrizes, metas e estratégias para orientar o crescimento econômico, social e urbano da cidade nos próximos anos. A cerimônia, realizada na sede da instituição, reuniu diversas autoridades e marcou a conclusão de um trabalho técnico que integra o programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e o município.

O PDM foi elaborado com base em dados, diagnósticos e participação social, contemplando quatro eixos prioritários: desenvolvimento econômico e empreendedorismo sustentável; educação, inovação e capital humano; infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade urbana; e governança, gestão pública e inclusão social.

Para o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o documento consolida um alinhamento importante entre as instituições e o plano de governo da atual gestão. “É um trabalho de alinhar todo o plano de governo que o prefeito Cassiano apresentou, ouvindo sindicatos, associações, o Integra Costa Leste e todos os parceiros que têm propostas para a cidade. Essa união vai trazer melhorias nos serviços, na entrega de produtos à população e, no fim, mais qualidade de vida”, destacou.

Segundo ele, o Sebrae entra com consultorias, mentorias e apoio técnico, além da experiência de gestores de referência, como o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que atua como mentor do programa.

Chico Brasileiro elogiou o processo de construção coletiva do plano. “Três Lagoas dá um grande exemplo de gestão pública. Planejamento, governança e articulação com a sociedade são fundamentais. O PDM não foi feito apenas por técnicos ou em gabinetes, mas construído com participação social, olhando para o futuro e criando condições reais de implementação”, afirmou.

Para Chico, o município inicia um processo gradual que tende a apresentar resultados sustentáveis ao longo dos próximos anos.

Notícias Relacionadas

O prefeito Cassiano Maia ressaltou que esta é a primeira vez que o município firma parceria com o Cidade Empreendedora para desenvolver um plano desse porte. “Quando iniciamos a gestão, tínhamos o desafio de transformar o plano de governo em ações. Com o PDM, temos agora uma base sólida e estratégica para avançar na construção das etapas ao longo dos próximos três anos”, avaliou. Cassiano reforçou que o plano considera as demandas mais urgentes do município e fortalece áreas essenciais, como a saúde.

A Câmara Municipal também participou da apresentação. O presidente Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, destacou o compromisso com o desenvolvimento econômico. “Sempre tratei o desenvolvimento como prioridade. A união entre prefeitura, Governo do Estado, Sebrae e o Sistema S é fundamental. Somos testemunhas da transformação que Três Lagoas viveu nos últimos anos, com industrialização, abertura de empresas e fortalecimento do setor produtivo”, comentou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, lembrou que a adesão ao programa foi uma das primeiras determinações do prefeito. Ele explicou que o plano prevê o acompanhamento de diversos indicadores, como saúde, educação, infraestrutura e gestão, ao longo de três anos. “Índices mostram se estamos no caminho certo. O PDM é um compromisso público com a comunidade, é isso que queremos alcançar”, disse.

Para o empresariado, o momento simboliza um avanço na relação entre poder público e setor produtivo. O presidente da Associação Integra Costa Leste, Joaquim Barbosa, enfatizou a importância de ouvir diferentes setores da sociedade. “O prefeito acertou ao criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, algo que não existia. É fundamental ouvir empresários, líderes e entidades para que o desenvolvimento seja sustentável e alcance toda a cidade. Três Lagoas tem potencial turístico enorme e pouco explorado”, avaliou.

Com a entrega do plano, o município inicia uma nova fase. Caberá à administração municipal implementar as ações propostas, monitorar indicadores e transformar o potencial econômico de Três Lagoas em resultados sociais, ambientais e produtivos para toda a população.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos