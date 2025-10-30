Sebrae/MS promove workshop gratuito sobre exportação em Três Lagoas e mais dois municípios da região Leste

Com o objetivo de mostrar que exportar não é exclusividade de grandes empresas, o Sebrae/MS realiza, entre os dias 4 e 6 de novembro, o workshop “De Pequeno a Global: Desmistificando a Exportação para Micro e Pequenas Empresas”. A ação será promovida nas cidades de Bataguassu, Três Lagoas e Paranaíba, com participação gratuita e presencial. Voltado a pequenos empresários, artesãos e produtores rurais da região Costa Leste, o evento busca explicar de forma simples e prática os benefícios da internacionalização, além de apresentar o passo a passo para quem deseja expandir as vendas além das fronteiras nacionais. A proposta é desmistificar o processo de exportação e mostrar como ele pode ser uma alternativa viável de crescimento para negócios de todos os portes.

De acordo com Ana Flavia Arrais, analista-técnica do Sebrae/MS, a ação está alinhada aos avanços que Mato Grosso do Sul tem vivido nos últimos anos, com grandes investimentos em infraestrutura e logística. “Com a era da internet e da tecnologia, apostar na exportação tem se tornado uma opção para as empresas que desejam crescer e se diferenciar no mercado. Exportar traz uma série de benefícios, como aumento nas vendas, ganho de produtividade, melhoria dos produtos, acesso a novas tecnologias e incentivos fiscais, e está ao alcance de negócios de qualquer porte. Artesãos, pequenos produtores rurais e empreendedores da indústria, comércio e serviços podem participar deste workshop para entenderem o passo a passo desse processo e planejarem, de forma mais estratégica, sua entrada nesse mercado tão promissor, principalmente com a chegada da Rota Bioceânica”, destacou.

O workshop faz parte das ações do Sebrae/MS para fomentar a internacionalização em todo o Estado, oferecendo capacitação, orientação técnica e suporte para empresários interessados em acessar novos mercados. Além disso, os participantes poderão conhecer casos de sucesso e obter informações sobre incentivos fiscais, ganho de competitividade, aumento da produtividade e valorização dos produtos.

A realização é do Sebrae/MS, com apoio da Associação Integra Costa Leste e demais associações comerciais, prefeituras e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).