Programa de inovação para o setor empresarial oferece 68 vagas para profissionais em MS

O projeto visa fomentar a inovação em micro e pequenas empresas e tem cinco vagas disponíveis para a região, sendo três em Três Lagoas

Pedro Tergolino

Os interessados devem se inscrever pelo site do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde está disponível o edital completo com todas as etapas e prazos do processo seletivo. Foto: Arquivo.

O Sebrae Costa Leste está com inscrições abertas para o programa Agente Local de Inovação (ALI), que oferece bolsa de R$ 5 mil para profissionais com ensino superior. O projeto visa fomentar a inovação em micro e pequenas empresas e tem cinco vagas disponíveis para a região, sendo três em Três Lagoas e duas em Paranaíba.

O que é o programa ALI

De acordo com o analista técnico do Sebrae, Jonathan Reis, o ALI é um programa nacional criado em 2008 e executado em 25 estados brasileiros, com o objetivo de levar conhecimento e práticas de inovação para o setor empresarial.

“O programa seleciona profissionais graduados que irão acompanhar cerca de 25 empresas durante um ciclo de seis meses, aplicando metodologias de inovação em áreas como gestão, finanças, marketing e desenvolvimento de produtos”, explicou Jonathan.

O Sebrae oferece capacitação gratuita aos participantes, que atuarão como consultores de inovação, auxiliando os empreendedores a implementarem melhorias em seus negócios.

Quem pode participar

Para participar, é necessário possuir formação superior completa em qualquer área. Candidatos das áreas de Administração, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos e Gestão terão pontuação diferenciada durante o processo seletivo.

“Esse profissional precisa estar antenado às novidades e preparado para propor soluções criativas dentro das empresas. A inovação não é apenas tecnológica; envolve também gestão de pessoas, processos e finanças”, destacou o analista.

Vagas e inscrição

O processo seletivo oferece 68 vagas em todo o Estado, sendo cinco destinadas à Costa Leste — três para Três Lagoas e duas para Paranaíba. As vagas são de cadastro reserva, e os selecionados poderão ser convocados conforme a demanda de atendimento às empresas locais.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde está disponível o edital completo com todas as etapas e prazos do processo seletivo.

“O programa é uma excelente oportunidade para quem quer desenvolver carreira, receber bolsa e contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios”, concluiu Jonathan.

