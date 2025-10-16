Programa de inovação para o setor empresarial oferece 68 vagas para profissionais em MS

O Sebrae Costa Leste está com inscrições abertas para o programa Agente Local de Inovação (ALI), que oferece bolsa de R$ 5 mil para profissionais com ensino superior. O projeto visa fomentar a inovação em micro e pequenas empresas e tem cinco vagas disponíveis para a região, sendo três em Três Lagoas e duas em Paranaíba.

O que é o programa ALI

De acordo com o analista técnico do Sebrae, Jonathan Reis, o ALI é um programa nacional criado em 2008 e executado em 25 estados brasileiros, com o objetivo de levar conhecimento e práticas de inovação para o setor empresarial.

“O programa seleciona profissionais graduados que irão acompanhar cerca de 25 empresas durante um ciclo de seis meses, aplicando metodologias de inovação em áreas como gestão, finanças, marketing e desenvolvimento de produtos”, explicou Jonathan.

O Sebrae oferece capacitação gratuita aos participantes, que atuarão como consultores de inovação, auxiliando os empreendedores a implementarem melhorias em seus negócios.

Quem pode participar

Para participar, é necessário possuir formação superior completa em qualquer área. Candidatos das áreas de Administração, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos e Gestão terão pontuação diferenciada durante o processo seletivo.