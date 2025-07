Sebrae oferece curso gratuito na área de gastronomia

Segundo o analista técnico do Sebrae, Márcio Ohashi, o objetivo é capacitar e orientar pessoas que desejam empreender, mas enfrentam barreiras emocionais ou falta de recursos. “Vamos trabalhar rodas de conversa, mentorias e aulas práticas de gastronomia para ajudar essas pessoas a ganharem confiança e buscarem autonomia financeira”, explicou.

O Sebrae está com inscrições abertas para um curso gratuito na área de gastronomia, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Três Lagoas. A capacitação integra o programa de geração e inclusão de renda, com foco em empreendedorismo e desenvolvimento da autoestima, e será realizada entre agosto e novembro.

O valor do licenciamento neste ano é de R$ 238,36

Prazo para licenciar placa final 6 termina no dia 31 de julho

O curso é voltado para maiores de 18 anos, e o único requisito é ter disponibilidade de tempo para participar das atividades. As aulas teóricas ocorrerão no Sebrae, enquanto as práticas gastronômicas serão realizadas em cozinhas parceiras. Os horários serão ajustados conforme a disponibilidade da turma.

Interessados devem procurar o Sebrae o quanto antes, já que as inscrições encerram nesta semana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da consultora responsável pelo projeto: (67) 99984-0974.