Sebrae promove palestra gratuita sobre usar o Instagram para impulsionar negócios em Três Lagoas

Empreendedores e comerciantes de Três Lagoas poderão participar, na próxima quinta-feira (29), da palestra gratuita “Instagram para Negócios”, voltada a quem deseja ampliar a presença digital e fortalecer marcas nas redes sociais. O evento será realizado das 18h30 às 20h30, no Sebrae Três Lagoas, localizado na rua Zuleide Perez Tabox, nº 826, no Centro.

A capacitação vai apresentar estratégias práticas para o uso do Instagram como ferramenta de crescimento empresarial, com foco na produção de conteúdos atrativos, posicionamento de marca e atração do público-alvo correto. O encontro também abordará recursos essenciais da plataforma e boas práticas para construir uma presença digital sólida e autêntica.