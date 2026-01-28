Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

ENGAJAMENTO

Sebrae promove palestra gratuita sobre usar o Instagram para impulsionar negócios em Três Lagoas

A capacitação vai apresentar estratégias práticas para o uso do Instagram como ferramenta de crescimento empresarial

Ygor Andrade

Palestra tem como principal objetivo ajudar profissionais a se destacarem nas redes sociais. Foto: Arquivo
Palestra tem como principal objetivo ajudar profissionais a se destacarem nas redes sociais. Foto: Arquivo

Empreendedores e comerciantes de Três Lagoas poderão participar, na próxima quinta-feira (29), da palestra gratuita “Instagram para Negócios”, voltada a quem deseja ampliar a presença digital e fortalecer marcas nas redes sociais. O evento será realizado das 18h30 às 20h30, no Sebrae Três Lagoas, localizado na rua Zuleide Perez Tabox, nº 826, no Centro.

A capacitação vai apresentar estratégias práticas para o uso do Instagram como ferramenta de crescimento empresarial, com foco na produção de conteúdos atrativos, posicionamento de marca e atração do público-alvo correto. O encontro também abordará recursos essenciais da plataforma e boas práticas para construir uma presença digital sólida e autêntica.

Notícias Relacionadas

A iniciativa integra ações de estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local e conta com apoio da Prefeitura de Três Lagoas e de instituições parceiras, como o Sindicato dos Empregados no Comércio, IDSEAMS, Prodesenvolve, Semadesc e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir a participação por meio de inscrição prévia.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos
FM Veículos: a escolha certa para quem busca confiança e variedade

Informe publicitário

FM Veículos: a escolha certa para quem busca confiança e variedade

Na hora de comprar um veículo, confiança, procedência e transparência fazem toda adiferença. E é exatamente com esses pilares que a FM Veículos vem se consolidandocomo referência no mercado automotivo. A FM Veículos atua com veículos seminovos e usados cuidadosamente selecionados,passando por um rigoroso processo de avaliação para garantir qualidade, segurança etranquilidade ao cliente. Cada […]