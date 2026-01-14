Sebrae realiza mutirão do MEI 2026 para regularização de pendências

O Sebrae de Três Lagoas realiza, entre os dias 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI 2026, voltado para microempreendedores individuais que precisam regularizar pendências, além de oferecer orientações e serviços para quem deseja abrir o próprio negócio.

A iniciativa tem como foco principal o reenquadramento de MEIs que foram desenquadrados automaticamente pela Receita Federal no início do ano, devido a pendências financeiras ou problemas com declarações obrigatórias.

Segundo a analista do Sebrae, Caroline Canassa, o mutirão atende especialmente quem perdeu o enquadramento no Simples Nacional.

“O mutirão é voltado para pessoas que eram MEI e, por ato administrativo da Receita, foram desenquadradas. Ajudamos no processo de solicitação para que retornem ao regime do MEI”, explicou.

Durante o mutirão, o Sebrae disponibiliza diversos atendimentos gratuitos, como:

Solicitação de reenquadramento do MEI

Parcelamento de débitos

Regularização de pendências

Entrega da Declaração Anual do MEI

Alteração cadastral

Abertura de novos MEIs

Além disso, quem ainda não é microempreendedor individual pode receber todas as orientações necessárias para formalizar o negócio.