Início Três Lagoas JPNews

Empreendedorismo

Sebrae realiza mutirão do MEI 2026 para regularização de pendências

O mutirão acontece na sede do Sebrae de Três Lagoas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Pedro Tergolino

O mutirão reforça o compromisso do Sebrae em apoiar os pequenos empreendedores, oferecendo orientação técnica e ajudando na regularização para que possam continuar atuando de forma legalizada. Foto: Arquivo.
O Sebrae de Três Lagoas realiza, entre os dias 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI 2026, voltado para microempreendedores individuais que precisam regularizar pendências, além de oferecer orientações e serviços para quem deseja abrir o próprio negócio.

A iniciativa tem como foco principal o reenquadramento de MEIs que foram desenquadrados automaticamente pela Receita Federal no início do ano, devido a pendências financeiras ou problemas com declarações obrigatórias.

Segundo a analista do Sebrae, Caroline Canassa, o mutirão atende especialmente quem perdeu o enquadramento no Simples Nacional.

“O mutirão é voltado para pessoas que eram MEI e, por ato administrativo da Receita, foram desenquadradas. Ajudamos no processo de solicitação para que retornem ao regime do MEI”, explicou.

Durante o mutirão, o Sebrae disponibiliza diversos atendimentos gratuitos, como:

  • Solicitação de reenquadramento do MEI
  • Parcelamento de débitos
  • Regularização de pendências
  • Entrega da Declaração Anual do MEI
  • Alteração cadastral
  • Abertura de novos MEIs

Além disso, quem ainda não é microempreendedor individual pode receber todas as orientações necessárias para formalizar o negócio.

“É nesse momento que conseguimos explicar tudo certinho, para evitar dúvidas futuras e problemas com a Receita”, destacou Caroline.

O mutirão acontece na sede do Sebrae de Três Lagoas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A equipe foi ampliada para atender a demanda durante o período.

Para ser atendido, é obrigatório possuir acesso ao Gov.br, com nível:

“Sem a senha do Gov.br não conseguimos dar andamento nos processos. Se a pessoa tiver dificuldade para recuperar, também oferecemos suporte”, explicou a analista.

O mutirão reforça o compromisso do Sebrae em apoiar os pequenos empreendedores, oferecendo orientação técnica e ajudando na regularização para que possam continuar atuando de forma legalizada.

