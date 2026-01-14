Sebrae realiza mutirão do MEI 2026 para regularização de pendências

O Sebrae de Três Lagoas realiza, entre os dias 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI 2026, voltado para microempreendedores individuais que precisam regularizar pendências, além de oferecer orientações e serviços para quem deseja abrir o próprio negócio.
A iniciativa tem como foco principal o reenquadramento de MEIs que foram desenquadrados automaticamente pela Receita Federal no início do ano, devido a pendências financeiras ou problemas com declarações obrigatórias.
Segundo a analista do Sebrae, Caroline Canassa, o mutirão atende especialmente quem perdeu o enquadramento no Simples Nacional.
“O mutirão é voltado para pessoas que eram MEI e, por ato administrativo da Receita, foram desenquadradas. Ajudamos no processo de solicitação para que retornem ao regime do MEI”, explicou.
Durante o mutirão, o Sebrae disponibiliza diversos atendimentos gratuitos, como:
- Solicitação de reenquadramento do MEI
- Parcelamento de débitos
- Regularização de pendências
- Entrega da Declaração Anual do MEI
- Alteração cadastral
- Abertura de novos MEIs
Além disso, quem ainda não é microempreendedor individual pode receber todas as orientações necessárias para formalizar o negócio.
“É nesse momento que conseguimos explicar tudo certinho, para evitar dúvidas futuras e problemas com a Receita”, destacou Caroline.
O mutirão acontece na sede do Sebrae de Três Lagoas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
A equipe foi ampliada para atender a demanda durante o período.
Para ser atendido, é obrigatório possuir acesso ao Gov.br, com nível:
“Sem a senha do Gov.br não conseguimos dar andamento nos processos. Se a pessoa tiver dificuldade para recuperar, também oferecemos suporte”, explicou a analista.
O mutirão reforça o compromisso do Sebrae em apoiar os pequenos empreendedores, oferecendo orientação técnica e ajudando na regularização para que possam continuar atuando de forma legalizada.