Seca e queimadas colocam cidade em alerta neste período

Com um mês sem chuvas, Três Lagoas enfrenta o pico do período de estiagem em alerta máximo para o risco de queimadas, incêndios florestais e urbanos. A situação crítica, que se agrava entre os meses de julho e agosto, levou o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros a reforçar o monitoramento e as ações de combate desde maio deste ano.

Segundo o tenente Reinaldo Cândido, a corporação está preparada para responder aos chamados com rapidez, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade ambiental. “Já estávamos monitorando a cidade desde o início do mês. Há indícios de incêndios florestais, e estamos prontos para os atendimentos nesta época do ano”, destacou.

A previsão do tempo para o final de julho e início de agosto aponta para chuvas irregulares e volume bem abaixo do esperado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estimativa é de apenas 150 a 200 milímetros de precipitação em toda a Costa Leste de Mato Grosso do Sul — volume muito inferior à média histórica. Esse cenário, somado à baixa umidade do ar, torna a vegetação altamente inflamável e aumenta significativamente o número de focos de incêndio.

MULTAS

Mesmo com os riscos conhecidos, muitos moradores ainda insistem em práticas ilegais, como a queima de lixo doméstico ou de folhas secas em terrenos baldios. A prática é proibida por lei e considerada crime ambiental, especialmente durante o período de seca. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), intensificou a fiscalização em toda a zona urbana.