PF investiga esquema de compra de voto nas eleições de 2024

OPERAÇÃO
A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (6), a “Operação Sufrágio”, com o objetivo de investigar um esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Selvíria. A ação teve como alvos um candidato a vereador e um associado, com mandados de busca e apreensão cumpridos em Três Lagoas e Selvíria. A investigação busca apurar possíveis irregularidades que teriam influenciado o pleito passado.
NOVO TITULAR
O prefeito Cassiano Maia confirmou que a Secretaria de Assistência Social terá um novo titular, atualmente sob gestão interina de André Bacalá. Segundo o prefeito, a mudança não caracteriza uma troca de equipe, mas um empossamento estratégico para garantir a continuidade e eficiência dos serviços prestados às famílias em situação de vulnerabilidade. Bacalá, conforme Maia, tem realizado um bom trabalho à frente da pasta.
APOIO
O presidente estadual do PSDB, Marconi Perillo, recebeu do governador Eduardo Riedel (PP) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) a garantia de apoio aos parlamentares do partido que buscam reeleição e outros candidatos nas eleições de 2026. A bancada tucana é composta por três deputados federais e seis estaduais. Apesar das recentes mudanças partidárias, os líderes destacaram a intenção de manter uma atuação conjunta entre as siglas.
SEGUE NO PSDB
Apesar de especulações sobre sua possível ida para o PL, o ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, deve permanecer no PSDB, com aval do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja. Guerreiro já anunciou pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026, mantendo alinhamento com a direção do partido no Estado.