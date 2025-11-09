PF investiga esquema de compra de voto nas eleições de 2024

OPERAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (6), a “Operação Sufrágio”, com o objetivo de investigar um esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Selvíria. A ação teve como alvos um candidato a vereador e um associado, com mandados de busca e apreensão cumpridos em Três Lagoas e Selvíria. A investigação busca apurar possíveis irregularidades que teriam influenciado o pleito passado.

NOVO TITULAR

O prefeito Cassiano Maia confirmou que a Secretaria de Assistência Social terá um novo titular, atualmente sob gestão interina de André Bacalá. Segundo o prefeito, a mudança não caracteriza uma troca de equipe, mas um empossamento estratégico para garantir a continuidade e eficiência dos serviços prestados às famílias em situação de vulnerabilidade. Bacalá, conforme Maia, tem realizado um bom trabalho à frente da pasta.