Secretaria de Saúde afirma que regulação funciona dentro dos parâmetros técnicos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou que o serviço de regulação hospitalar opera de forma regular e dentro dos parâmetros técnicos definidos pelo Ministério da Saúde, mesmo após o controle do sistema passar para Campo Grande. O posicionamento foi divulgado em resposta às críticas apresentadas por vereadores durante a sessão da Câmara desta semana, que relataram dificuldades enfrentadas por pacientes na espera por transferências e internações.
O vereador Robson do Alinhamento voltou a cobrar melhorias no atendimento e defendeu que o serviço volte a ser administrado diretamente pelo município. Segundo ele, desde que a regulação passou a ser feita pela Central Estadual, aumentaram as reclamações de demora no encaminhamento de pacientes. “Eu fui fazer uma visita ao UPA e me deparei com uma moça de 21 anos que sofreu um acidente ao meio-dia e, à meia-noite, ainda não tinha sido transferida. Era um caso de gravidade nível 1, que deveria ser atendido em até meia hora”, relatou o parlamentar.
Robson afirmou ainda que a Câmara tem recebido diversas reclamações da população e que uma comissão de vereadores procurou a Secretaria de Saúde para tratar do assunto. O grupo pretende reforçar o pedido para que o serviço volte a ser controlado por Três Lagoas, o que, segundo eles, agilizaria o atendimento de urgência.
A vereadora Maria Diogo e a vereadora Sirlene dos Santos também manifestaram preocupação com o tempo de espera dos pacientes, reforçando que o tema precisa de atenção imediata.
RESPOSTA
Em nota, a Secretaria de Saúde destacou que o tempo médio de tramitação das fichas regulatórias variou entre 8 horas e 9 minutos e 10 horas e 45 minutos, variação considerada tecnicamente aceitável devido à alta taxa de ocupação hospitalar e a complexidade dos casos.
A pasta ressaltou ainda que a Central Estadual de Regulação está em funcionamento há apenas dez dias e que a adesão ao sistema estadual tem como objetivo ampliar a transparência e garantir o acesso dos pacientes com base em critérios técnicos. Ainda segundo a secretaria, o município mantém equipe própria atuando de forma integrada com o Estado e reafirmou o compromisso de aprimorar continuamente o serviço e dialogar com o Legislativo, a imprensa e a população.