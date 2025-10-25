Secretaria de Saúde afirma que regulação funciona dentro dos parâmetros técnicos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou que o serviço de regulação hospitalar opera de forma regular e dentro dos parâmetros técnicos definidos pelo Ministério da Saúde, mesmo após o controle do sistema passar para Campo Grande. O posicionamento foi divulgado em resposta às críticas apresentadas por vereadores durante a sessão da Câmara desta semana, que relataram dificuldades enfrentadas por pacientes na espera por transferências e internações.



O vereador Robson do Alinhamento voltou a cobrar melhorias no atendimento e defendeu que o serviço volte a ser administrado diretamente pelo município. Segundo ele, desde que a regulação passou a ser feita pela Central Estadual, aumentaram as reclamações de demora no encaminhamento de pacientes. “Eu fui fazer uma visita ao UPA e me deparei com uma moça de 21 anos que sofreu um acidente ao meio-dia e, à meia-noite, ainda não tinha sido transferida. Era um caso de gravidade nível 1, que deveria ser atendido em até meia hora”, relatou o parlamentar.



Robson afirmou ainda que a Câmara tem recebido diversas reclamações da população e que uma comissão de vereadores procurou a Secretaria de Saúde para tratar do assunto. O grupo pretende reforçar o pedido para que o serviço volte a ser controlado por Três Lagoas, o que, segundo eles, agilizaria o atendimento de urgência.

A vereadora Maria Diogo e a vereadora Sirlene dos Santos também manifestaram preocupação com o tempo de espera dos pacientes, reforçando que o tema precisa de atenção imediata.