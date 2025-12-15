Secretária de Saúde faz balanço de Três Lagoas em 2025 e projeta avanços para 2026

A secretária municipal de Saúde de Três Lagoas, Juliana Salim, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, onde apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas ao longo de 2025 e detalhou os desafios e investimentos previstos para o próximo ano.

A secretária destacou que a pasta assumiu o ano enfrentando dificuldades, especialmente na área de medicamentos, mas avançou de forma significativa com planejamento e organização.

“Quando assumi em maio, encontramos uma grande dificuldade na compra e no planejamento dos medicamentos. Foi um início desafiador, mas conseguimos organizar a casa”, afirmou.

Um dos principais marcos citados foi a implantação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), documento que define quais medicamentos são ofertados pelo município.

“Três Lagoas nunca teve uma Remume estruturada. Hoje temos 148 medicamentos pactuados e apenas um com dificuldade de fornecimento. Dos não pactuados, são 210, com apenas oito ainda em processo”, explicou.

Segundo Juliana Salim, atualmente 99% dos medicamentos estão disponíveis nas farmácias das unidades de saúde, e a expectativa é que em 2026 o município não enfrente novamente desabastecimento.

A secretária também destacou investimentos em infraestrutura, como a reforma da Unidade de Saúde do Santo André, que trouxe melhorias no acolhimento da população e nas condições de trabalho dos servidores.

“A ambiência faz diferença. Queremos levar esse padrão para outras unidades”, ressaltou.

Outro avanço importante foi a ampliação da Clínica de Fisioterapia, que permitiu reduzir uma fila que ultrapassava mil pacientes.

“Conseguimos reduzir a fila de cerca de 1.100 pacientes para aproximadamente 300. A fila é viva, mas hoje ela gira com muito mais agilidade”, afirmou.

Na área de ortopedia, Juliana destacou a reorganização dos fluxos e protocolos, incluindo pré e pós-operatório.