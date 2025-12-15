Secretária de Saúde faz balanço de Três Lagoas em 2025 e projeta avanços para 2026

A secretária municipal de Saúde de Três Lagoas, Juliana Salim, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, onde apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas ao longo de 2025 e detalhou os desafios e investimentos previstos para o próximo ano.
A secretária destacou que a pasta assumiu o ano enfrentando dificuldades, especialmente na área de medicamentos, mas avançou de forma significativa com planejamento e organização.
“Quando assumi em maio, encontramos uma grande dificuldade na compra e no planejamento dos medicamentos. Foi um início desafiador, mas conseguimos organizar a casa”, afirmou.
Um dos principais marcos citados foi a implantação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), documento que define quais medicamentos são ofertados pelo município.
“Três Lagoas nunca teve uma Remume estruturada. Hoje temos 148 medicamentos pactuados e apenas um com dificuldade de fornecimento. Dos não pactuados, são 210, com apenas oito ainda em processo”, explicou.
Segundo Juliana Salim, atualmente 99% dos medicamentos estão disponíveis nas farmácias das unidades de saúde, e a expectativa é que em 2026 o município não enfrente novamente desabastecimento.
A secretária também destacou investimentos em infraestrutura, como a reforma da Unidade de Saúde do Santo André, que trouxe melhorias no acolhimento da população e nas condições de trabalho dos servidores.
“A ambiência faz diferença. Queremos levar esse padrão para outras unidades”, ressaltou.
Outro avanço importante foi a ampliação da Clínica de Fisioterapia, que permitiu reduzir uma fila que ultrapassava mil pacientes.
“Conseguimos reduzir a fila de cerca de 1.100 pacientes para aproximadamente 300. A fila é viva, mas hoje ela gira com muito mais agilidade”, afirmou.
Na área de ortopedia, Juliana destacou a reorganização dos fluxos e protocolos, incluindo pré e pós-operatório.
“Hoje o paciente conhece o médico antes da cirurgia, passa pelo pré-operatório e tem acompanhamento após o procedimento. Isso evita frustrações e melhora o atendimento”.
A secretária apontou a psicologia e a psiquiatria como áreas que ainda concentram grande demanda, mas ressaltou avanços importantes em 2025, como a realização de mutirões de psicologia infantil.
“Conseguimos reavaliar cerca de mil crianças em quatro mutirões. Muitas tiveram alta, outras foram classificadas como prioridade e algumas encaminhadas diretamente ao CAPS”, explicou.
Ela também confirmou investimentos na ampliação da rede de atenção psicossocial, incluindo a implantação do CAPS IJ e a busca por recursos para transformar o CAPS II em CAPS III.
Outro destaque foi o avanço da telemedicina, utilizada para suprir a falta de especialistas no município.
“Hoje atendemos endocrinologia adulta e infantil por telemedicina, além de outras especialidades. Já realizamos mais de 40 atendimentos que estavam represados”, afirmou.
Juliana Salim adiantou que 2026 será o ano da saúde digital em Três Lagoas, com sistemas que permitirão ao paciente acompanhar filas, receber lembretes de consultas e acessar informações sem precisar ir até a unidade.
Entre os projetos previstos estão:
- novas reformas em unidades de saúde;
- construção do CAPS IJ;
- ampliação do atendimento 24 horas na Unidade Miguel Nunes;
- fortalecimento da atenção básica;
- ampliação do uso da teleinterconsulta.
“As filas sempre vão existir, mas precisam ter um tempo de espera razoável. Nosso objetivo é dar mais agilidade e dignidade ao atendimento”, concluiu.
A secretária agradeceu aos servidores da saúde e à população, reforçando que a pasta segue aberta ao diálogo.
“Temos muito a melhorar, mas também muitas conquistas. Trabalhamos com propósito e queremos um 2026 ainda melhor para Três Lagoas”.