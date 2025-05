Secretária de Educação detalha avanços e desafios da rede pública

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, a secretária municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas, Ângela Brito, fez um balanço das ações desenvolvidas pela pasta e detalhou os avanços e desafios da rede pública de ensino no município.

Um dos principais anúncios é a inauguração do novo Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Mais Parque, prevista para a primeira quinzena de junho. Com capacidade para até 200 crianças de 0 a 3 anos, a unidade já iniciou o processo de matrículas.

“É uma conquista importante para uma região que ainda não contava com um equipamento educacional próximo. Fizemos ações de divulgação, panfletagem e já temos cerca de 60 crianças matriculadas”, afirmou a secretária.

Ângela também destacou que a fila de espera por vagas na educação infantil foi reduzida de 900 para cerca de 400 crianças. Novas unidades devem ser entregues em 2025 com apoio do governo federal, e a cidade também contará com uma escola de tempo integral na região do Montanini.

Sobre a inclusão escolar, ela explicou que a formação dos profissionais de apoio (PAEEs e estagiários) ocorre de forma contínua, mas depende da adesão dos convocados.

“Chamamos os profissionais e nem todos comparecem. Isso dificulta o planejamento, mas seguimos trabalhando com seriedade e ampliando o número de atendimentos”, disse.

A secretária reafirmou o compromisso da gestão com a educação especial e confirmou que está em estudo a possibilidade de concurso para efetivação desses profissionais, além da discussão sobre redução da carga horária para algumas funções. “Estamos ouvindo os servidores e buscando um modelo viável, sem comprometer a folha de pagamento”, destacou.