Secretária destaca limpeza urbana e cobra mais consciência da população em Três Lagoas

Em entrevista ao vivo na manhã desta segunda-feira (7) durante o programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, a secretária municipal de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas (Semea), Mariana Amaral, comentou sobre os desafios da limpeza urbana, ações de conscientização e os planos da pasta para melhorar a coleta de resíduos e preservar os espaços públicos da cidade.

A secretária explicou que, no início do ano, foi realizada uma força-tarefa de 45 dias para colocar em dia a limpeza das áreas verdes, contando com equipes extras e horários alternativos. “Hoje, a empresa responsável voltou ao trabalho em horário normal, mas segue atendendo bem à demanda”, afirmou. No entanto, segundo ela, muitas reclamações recebidas pela pasta se referem a terrenos particulares, que não são de responsabilidade do município.

Mariana também revelou que está em estudo, junto ao prefeito, a possibilidade de a prefeitura voltar a realizar a limpeza desses terrenos privados, cobrando posteriormente o serviço dos proprietários. “A ideia é minimizar os impactos para vizinhos e crianças que estudam próximas a essas áreas”, explicou.

Sobre a manutenção em áreas públicas, a secretária informou que a limpeza já está na segunda rodada, com prioridade para centros de saúde, escolas e espaços de maior circulação. Ela também reforçou a importância da colaboração da população para avisar quando há acúmulo de mato ou sujeira em locais específicos. “Nós temos olhos, mas não em todos os lugares ao mesmo tempo”, disse.

Problema recorrente: descarte irregular de lixo

Um dos principais desafios enfrentados pela secretaria é o descarte irregular de lixo em locais públicos. Segundo Mariana, mesmo após a limpeza, o acúmulo de lixo reaparece rapidamente. “Já teve caso de a equipe limpar um local e, vinte minutos depois, ter lixo novamente no mesmo ponto”, contou.

Secretária no estúdio da Cultura FM – Foto: Reprodução/RCN Notícias

A secretária relatou que a prefeitura tem buscado soluções junto a síndicos e moradores de áreas críticas, como os “predinhos do Orestinho”, para a instalação de caçambas em pontos estratégicos. A intenção é oferecer alternativas para o descarte correto de móveis velhos, restos de poda e entulho, especialmente para quem não tem condições de pagar pelo transporte até os ecopontos.

Além disso, ela afirmou que a secretaria está em tratativas para melhorias nas lixeiras das áreas rurais, como nos ranchos, que são cartões-postais da cidade. Uma força-tarefa de limpeza está prevista para ocorrer antes do feriado da Páscoa.

Coleta seletiva e futuro da fiscalização

A coleta de lixo segue funcionando normalmente, apesar de alguns ajustes pontuais devido à falta de mão de obra. Segundo Mariana, um novo processo de licitação está em andamento para contratar a empresa responsável pela coleta geral.

Sobre a fiscalização, a secretária revelou que câmeras instaladas na gestão anterior devem voltar a operar em breve para auxiliar na identificação de quem descarta lixo de forma irregular. Ela também incentivou os moradores a denunciarem esse tipo de infração. “A gente pode autuar sim. Mas é preciso que as pessoas colaborem, inclusive com registros de quem está cometendo essas irregularidades”, reforçou.

Viveiro Municipal e educação ambiental

Durante a entrevista, Mariana também comentou sobre o Viveiro Municipal, que está temporariamente fechado para inventário das mudas disponíveis. A secretaria pretende reorganizar o planejamento de doações para o período mais intenso, como a Semana do Meio Ambiente.

Por fim, Mariana fez um apelo à população para que cada cidadão contribua com a manutenção da cidade. “A cidade é nossa. Vamos cuidar do nosso canteiro, não jogar lixo na rua. Se cada um fizer sua parte, faremos a diferença”, concluiu.

Confira a entrevista completa: