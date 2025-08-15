Secretária e técnicos destacam planejamento na saúde em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas apresentou, nesta semana, um balanço das ações desenvolvidas e reforçou a importância do planejamento estratégico para garantir melhorias no atendimento à população. A reunião contou com a presença da secretária de Saúde, Juliana Salin, e de técnicos da pasta, que participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Segundo Salin, o planejamento é fundamental para definir metas e prioridades.



“A gente precisa trabalhar com dados, identificar as principais necessidades e, a partir disso, organizar recursos e ações para que o atendimento chegue de forma eficiente a todos os moradores”, destacou.

Durante o encontro, técnicos ressaltaram que o planejamento também permite antecipar demandas e melhorar a gestão de insumos e profissionais.