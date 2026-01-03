Veículos de Comunicação
Secretaria intensifica ações para fortalecer turismo e economia

O Fórum Regional de Turismo abriu caminho para políticas integradas, consolidando o município como polo regional.

Ana Cristina Santos

O município também investe em infraestrutura, como o balneário municipal, a rampa náutica de acesso gratuito, encontros náuticos Foto: Arquivo/RCN67
Três Lagoas vem investindo no turismo como vetor de desenvolvimento econômico, com planejamento, qualificação do setor, integração regional e fortalecimento de eventos, buscando atrair visitantes e ampliar sua permanência, especialmente nos fins de semana.

O Fórum Regional de Turismo, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, reuniu representantes da Costa Leste e abriu caminho para políticas integradas, consolidando o município como polo regional.

Eventos de grande porte são destaque, como o Show Florestal, a Expotrês com portões abertos, o Torneio de Pesca e os jogos escolares estaduais, que mantêm a rede hoteleira com alta ocupação. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Gomes Júnior, esse movimento gera “dinheiro novo”, beneficiando hotéis, restaurantes e comércio local.

O turismo de negócios se consolida entre terça e quinta-feira, e a meta é ampliar o fluxo de sexta a domingo, incentivando a permanência e o consumo na cidade. O Plano Municipal de Turismo vai definir diretrizes e prioridades, enquanto ações de qualificação com apoio do Sebrae e do Sistema S devem preparar empresas e entidades para criar experiências e roteiros turísticos.

O município também investe em infraestrutura, como o balneário municipal, a rampa náutica de acesso gratuito, encontros náuticos e o aeroporto, utilizado em grandes eventos, reforçando o potencial turístico de lazer e negócios da cidade.

