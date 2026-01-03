Secretaria intensifica ações para fortalecer turismo e economia

Três Lagoas vem investindo no turismo como vetor de desenvolvimento econômico, com planejamento, qualificação do setor, integração regional e fortalecimento de eventos, buscando atrair visitantes e ampliar sua permanência, especialmente nos fins de semana.

O Fórum Regional de Turismo, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, reuniu representantes da Costa Leste e abriu caminho para políticas integradas, consolidando o município como polo regional.

Eventos de grande porte são destaque, como o Show Florestal, a Expotrês com portões abertos, o Torneio de Pesca e os jogos escolares estaduais, que mantêm a rede hoteleira com alta ocupação. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Gomes Júnior, esse movimento gera “dinheiro novo”, beneficiando hotéis, restaurantes e comércio local.