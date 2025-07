Secretária Municipal de Saúde realiza mais uma etapa do mutirão de cirurgias

Mais uma etapa do mutirão de avaliações pré-operatórias para cirurgias ortopédicas foi realizada, nesta quinta-feira, dia 10 de julho, desta vez, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. Júlio Maia. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue trabalhando para zerar a fila de espera por cirurgias ortopédicas, para isso firmou a parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para o “Programa MS Saúde”.

A ação atendeu 34 pacientes que estão na fila para cirurgias, previstas para ocorrer entre os meses de agosto e setembro, nos municípios de Brasilândia e Bataguassu.

Para garantir mais conforto e acessibilidade à população, a SMS viabilizou junto ao Governo do Estado a realização das avaliações em Três Lagoas, evitando que os pacientes tivessem que se deslocar para outras cidades. O atendimento foi conduzido pelo ortopedista Vinicius Medina Guimarães, que veio especialmente para o mutirão.

Uma das pacientes atendidas foi a cozinheira Gercina Odete Souza, de 65 anos, moradora do Bairro Paranapungá. Após sessões de fisioterapia que proporcionaram alívio temporário para as dores no ombro, Gercina aguarda a cirurgia com um novo olhar.

“Confesso que estava bastante apreensiva em relação à cirurgia, especialmente sobre o pós-operatório e o processo de recuperação. Mas após conversar com o médico, me senti muito mais tranquila. Ele esclareceu todas as minhas dúvidas e isso fez toda a diferença. Agora, estou confiante e ansiosa pelo dia da cirurgia”, compartilhou.