Secretário da Casa Civil se reúne com presidente nacional do MDB

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), esteve em Brasília nesta semana para reunião com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. O encontro tratou da consolidação da federação entre MDB, PSD e Republicanos, que já é vista como uma realidade e será formalizada em breve. A aliança visa fortalecer as siglas para as eleições de 2026.

EMENDAS

Deputados e senadores de Mato Grosso do Sul fecharam acordo de R$ 1,035 bilhão em emendas parlamentares para 2026. Entre os investimentos, estão R$ 25 milhões para a construção do Anel Rodoviário nas BRs 262/158/MS, em Três Lagoas.