Secretário de Administração explica reajuste salarial a servidores e sobre folha de pagamento

Durante entrevista ao programa RCN Notícias, o Secretário de Administração, Jardel Matos, esclareceu os detalhes sobre o reajuste salarial concedido aos servidores públicos de Três Lagoas. A medida foi aprovada após negociação com os sindicatos que representam as categorias da administração e da educação.

Segundo o secretário, a gestão do prefeito Cassiano Maia tem como uma de suas metas a valorização dos servidores públicos, não apenas em termos salariais, mas também em benefícios e condições de trabalho. “Servidor valorizado entrega um serviço de mais qualidade à população”, afirmou.

Entre os pontos destacados por Jardel está o reajuste linear de 5,93% nos salários de servidores efetivos, comissionados e temporários da administração pública. O auxílio-alimentação também foi reajustado, passando de R$ 500 para R$ 750, valor unificado para todos que fazem jus ao benefício.

A proposta foi aceita pelos sindicatos SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) e Sinted (Sindicato dos Trabalhadores em Educação), que participaram ativamente das negociações. Além do reajuste, outros compromissos foram firmados, como a finalização do novo Plano de Cargos e Carreiras até dezembro, e a mudança de regime dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que passaram do regime seletista para o estatutário.

Na educação, foi garantido o pagamento do piso nacional do magistério, com um adicional que totaliza um reajuste de 13,06% para os professores. Técnicos da área educacional, como atendentes de educação infantil e secretários escolares, também foram contemplados com reajustes, pondo fim à defasagem salarial que perdurava há anos. “Hoje, nenhum servidor receberá menos que o salário mínimo, e também não haverá necessidade de complementos”, afirmou Jardel.