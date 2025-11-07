Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

SERVIDORES

Secretário de Administração fala sobre redução da jornada e ampliação do horário de atendimento

O objetivo é ampliar o horário de atendimento ao público, que passará a funcionar de forma ininterrupta até as 18h

Pedro Tergolino

O secretário também destacou a importância de investir em monitoramento e segurança patrimonial, após recentes casos de vandalismo em praças e parques públicos. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O secretário também destacou a importância de investir em monitoramento e segurança patrimonial, após recentes casos de vandalismo em praças e parques públicos. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou um período de testes para a implantação da jornada reduzida de seis horas diárias para servidores municipais. O objetivo é ampliar o horário de atendimento ao público, que passará a funcionar de forma ininterrupta até as 18h.

A entrevista com o secretário municipal de Administração, Jardel Matos, foi exibida no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Segundo o secretário, a medida tem como foco principal melhorar o acesso da população aos serviços públicos, eliminando a pausa para o almoço e oferecendo mais flexibilidade de horários.

“A ideia é que o cidadão encontre os setores da prefeitura funcionando até as 18h, justamente para quem só pode resolver suas demandas depois do expediente de trabalho”, explicou Jardel Matos.

A nova jornada está sendo testada em novembro e dezembro, e entrará em vigor de forma definitiva a partir de 1º de janeiro de 2026.

Alguns setores já adotaram a nova rotina, como o Centro de Atendimento ao Servidor Público (Cesped) e a Diretoria de Gestão de Pessoas. A Secretaria de Finanças também já está atendendo das 7h às 18h, permitindo que contribuintes resolvam pendências fiscais até o fim da tarde.

“Cada secretaria está adequando o próprio horário. Nem todas abrem às seis da manhã, mas a maioria funcionará até as 18h”, detalhou o secretário.

Na área da saúde, os postos de atendimento já abrem a partir das 6h30, enquanto a educação estuda iniciar suas atividades entre 6h30 e 6h45, com encerramento por volta das 18h30.

Notícias Relacionadas

De acordo com Jardel, a nova dinâmica também visa melhorar a qualidade de vida dos servidores, reduzindo o número de atestados médicos e afastamentos.

“Acreditamos que a jornada reduzida vai contribuir para o bem-estar do servidor e reduzir o absenteísmo. Isso melhora o atendimento ao cidadão e otimiza o funcionamento da prefeitura”, afirmou.

O secretário destacou ainda que não haverá redução salarial e nem necessidade de novas contratações, reforçando que a mudança é resultado de gestão e planejamento.

A Secretaria de Administração também tem investido em treinamentos e capacitações. Em 2025, mais de 400 servidores participaram de cursos de comunicação não violenta, liderança e excelência no atendimento.

“Nada acontece na prefeitura sem as pessoas. O prefeito doutor Cassiano tem esse olhar humano com o servidor e busca sempre investir em sua qualificação”, disse Jardel.

Com a reorganização dos turnos e o controle de horas extras, a administração municipal conseguiu reduzir a folha de pagamento para 48,5% da receita líquida, bem abaixo do limite prudencial.

O secretário também destacou a importância de investir em monitoramento e segurança patrimonial, após recentes casos de vandalismo em praças e parques públicos.

“Já estamos elaborando projetos para instalar câmeras de segurança e proteger o patrimônio público. É um cuidado necessário com os espaços que são de todos”, afirmou.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos