Secretário de Administração fala sobre redução da jornada e ampliação do horário de atendimento

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou um período de testes para a implantação da jornada reduzida de seis horas diárias para servidores municipais. O objetivo é ampliar o horário de atendimento ao público, que passará a funcionar de forma ininterrupta até as 18h.

A entrevista com o secretário municipal de Administração, Jardel Matos, foi exibida no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Segundo o secretário, a medida tem como foco principal melhorar o acesso da população aos serviços públicos, eliminando a pausa para o almoço e oferecendo mais flexibilidade de horários.

“A ideia é que o cidadão encontre os setores da prefeitura funcionando até as 18h, justamente para quem só pode resolver suas demandas depois do expediente de trabalho”, explicou Jardel Matos.

A nova jornada está sendo testada em novembro e dezembro, e entrará em vigor de forma definitiva a partir de 1º de janeiro de 2026.

Alguns setores já adotaram a nova rotina, como o Centro de Atendimento ao Servidor Público (Cesped) e a Diretoria de Gestão de Pessoas. A Secretaria de Finanças também já está atendendo das 7h às 18h, permitindo que contribuintes resolvam pendências fiscais até o fim da tarde.

“Cada secretaria está adequando o próprio horário. Nem todas abrem às seis da manhã, mas a maioria funcionará até as 18h”, detalhou o secretário.

Na área da saúde, os postos de atendimento já abrem a partir das 6h30, enquanto a educação estuda iniciar suas atividades entre 6h30 e 6h45, com encerramento por volta das 18h30.