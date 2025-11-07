Secretário de Administração fala sobre redução da jornada e ampliação do horário de atendimento

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou um período de testes para a implantação da jornada reduzida de seis horas diárias para servidores municipais. O objetivo é ampliar o horário de atendimento ao público, que passará a funcionar de forma ininterrupta até as 18h.
A entrevista com o secretário municipal de Administração, Jardel Matos, foi exibida no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.
Segundo o secretário, a medida tem como foco principal melhorar o acesso da população aos serviços públicos, eliminando a pausa para o almoço e oferecendo mais flexibilidade de horários.
“A ideia é que o cidadão encontre os setores da prefeitura funcionando até as 18h, justamente para quem só pode resolver suas demandas depois do expediente de trabalho”, explicou Jardel Matos.
A nova jornada está sendo testada em novembro e dezembro, e entrará em vigor de forma definitiva a partir de 1º de janeiro de 2026.
Alguns setores já adotaram a nova rotina, como o Centro de Atendimento ao Servidor Público (Cesped) e a Diretoria de Gestão de Pessoas. A Secretaria de Finanças também já está atendendo das 7h às 18h, permitindo que contribuintes resolvam pendências fiscais até o fim da tarde.
“Cada secretaria está adequando o próprio horário. Nem todas abrem às seis da manhã, mas a maioria funcionará até as 18h”, detalhou o secretário.
Na área da saúde, os postos de atendimento já abrem a partir das 6h30, enquanto a educação estuda iniciar suas atividades entre 6h30 e 6h45, com encerramento por volta das 18h30.
De acordo com Jardel, a nova dinâmica também visa melhorar a qualidade de vida dos servidores, reduzindo o número de atestados médicos e afastamentos.
“Acreditamos que a jornada reduzida vai contribuir para o bem-estar do servidor e reduzir o absenteísmo. Isso melhora o atendimento ao cidadão e otimiza o funcionamento da prefeitura”, afirmou.
O secretário destacou ainda que não haverá redução salarial e nem necessidade de novas contratações, reforçando que a mudança é resultado de gestão e planejamento.
A Secretaria de Administração também tem investido em treinamentos e capacitações. Em 2025, mais de 400 servidores participaram de cursos de comunicação não violenta, liderança e excelência no atendimento.
“Nada acontece na prefeitura sem as pessoas. O prefeito doutor Cassiano tem esse olhar humano com o servidor e busca sempre investir em sua qualificação”, disse Jardel.
Com a reorganização dos turnos e o controle de horas extras, a administração municipal conseguiu reduzir a folha de pagamento para 48,5% da receita líquida, bem abaixo do limite prudencial.
O secretário também destacou a importância de investir em monitoramento e segurança patrimonial, após recentes casos de vandalismo em praças e parques públicos.
“Já estamos elaborando projetos para instalar câmeras de segurança e proteger o patrimônio público. É um cuidado necessário com os espaços que são de todos”, afirmou.