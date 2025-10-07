Secretário estadual anuncia construção de nova escola e Centro de Educação Profissional em Três Lagoas

O secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, esteve em Três Lagoas para se reunir com diretores e coordenadores das 12 escolas estaduais do município. O encontro, que ocorreu na sexta-feira (3), foi realizado na sede da Coordenadoria Regional de Educação e teve como objetivo ouvir as demandas das unidades, além de discutir melhorias para o ensino médio.

Diálogo com gestores e planejamento de vagas

Durante a reunião, o secretário destacou a importância de manter um diálogo direto com os gestores escolares.

“O Governo do Estado entende que é fundamental que os secretários estejam na ponta, ouvindo as escolas e conhecendo as necessidades mais urgentes de cada uma delas”, afirmou.

Com a aproximação do período de matrículas para 2026, Hélio Daher adiantou que a ampliação do número de vagas na rede estadual é prioridade.

“Estamos em parceria com a Prefeitura para abrir mais vagas do sexto ao nono ano, dando folga à rede municipal para atender melhor a educação infantil. O objetivo é garantir que nenhum estudante fique sem vaga na escola pública”, explicou.

Nova escola em planejamento

Durante o encontro, o secretário anunciou a construção de uma nova escola estadual em Três Lagoas. O projeto já está em fase de planejamento e escolha do terreno, com base em um estudo conjunto entre Governo do Estado e prefeitura.