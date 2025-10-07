Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Infraestrutura

Secretário estadual anuncia construção de nova escola e Centro de Educação Profissional em Três Lagoas

Além da nova unidade, o Governo do Estado pretende investir na formação técnica e profissionalizante dos alunos do ensino médio

Pedro Tergolino

Com a aproximação do período de matrículas para 2026, Hélio Daher adiantou que a ampliação do número de vagas na rede estadual é prioridade. Foto: Reprodução/TVC HD.
Com a aproximação do período de matrículas para 2026, Hélio Daher adiantou que a ampliação do número de vagas na rede estadual é prioridade. Foto: Reprodução/TVC HD.

O secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, esteve em Três Lagoas para se reunir com diretores e coordenadores das 12 escolas estaduais do município. O encontro, que ocorreu na sexta-feira (3), foi realizado na sede da Coordenadoria Regional de Educação e teve como objetivo ouvir as demandas das unidades, além de discutir melhorias para o ensino médio.

Diálogo com gestores e planejamento de vagas

Durante a reunião, o secretário destacou a importância de manter um diálogo direto com os gestores escolares.

“O Governo do Estado entende que é fundamental que os secretários estejam na ponta, ouvindo as escolas e conhecendo as necessidades mais urgentes de cada uma delas”, afirmou.

Com a aproximação do período de matrículas para 2026, Hélio Daher adiantou que a ampliação do número de vagas na rede estadual é prioridade.

“Estamos em parceria com a Prefeitura para abrir mais vagas do sexto ao nono ano, dando folga à rede municipal para atender melhor a educação infantil. O objetivo é garantir que nenhum estudante fique sem vaga na escola pública”, explicou.

Nova escola em planejamento

Durante o encontro, o secretário anunciou a construção de uma nova escola estadual em Três Lagoas. O projeto já está em fase de planejamento e escolha do terreno, com base em um estudo conjunto entre Governo do Estado e prefeitura.

“Estamos observando para que lado a cidade cresce, para atender onde há maior necessidade de expansão. Esse é um trabalho técnico e conjunto, voltado ao futuro da educação três-lagoense”, pontuou.

Educação profissional como foco

Além da nova unidade, o Governo do Estado pretende investir na formação técnica e profissionalizante dos alunos do ensino médio. O secretário revelou o plano de transformar a Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) no primeiro Centro de Educação Profissional da região.

“Esse é o meu maior sonho para Três Lagoas. O Jomap foi pioneiro no Programa de Aprendizagem Profissional (PAP), que hoje é um sucesso em todo o Estado. A ideia é fortalecer essa vocação e ampliar os cursos técnicos”, destacou.

Parceria e resultados na alfabetização

Daher também elogiou o desempenho da educação básica no município, especialmente na alfabetização.

“O Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais cresce em alfabetização, e Três Lagoas é destaque. Das 30 escolas premiadas no Estado, 13 são municipais daqui. Isso mostra o excelente trabalho da Prefeitura e da secretária Ângela Brito”, ressaltou.

Para o secretário, o resultado é reflexo da parceria entre os governos municipal, estadual e federal, e serve de modelo para outras cidades.

“Três Lagoas tem mostrado que é possível, mesmo em um município grande, entregar uma educação pública de qualidade”, concluiu.

