Secretário de Governo explica terceirização da merenda para corrigir desvio de função e reduzir impacto na folha

A decisão da Prefeitura de Três Lagoas de terceirizar o serviço de merenda escolar foi explicada pelo secretário de Governo, André Ribeiro Bacallá, durante entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, em que detalhou os motivos administrativos, legais e financeiros que levaram à mudança. Segundo o secretário, atualmente as 108 merendeiras do município atuam em desvio de função, situação que se estende também a vigias e servidores da manutenção predial e que se arrasta há vários anos.

De acordo com Bacallá, a administração municipal assumiu o compromisso de corrigir essas irregularidades, inclusive em diálogo com o Ministério Público. Uma das alternativas seria a realização de concurso público, porém o índice da folha de pagamento tem impedido essa possibilidade. Mesmo após medidas de contenção de gastos, como redução de gratificações, o percentual da folha apresentou pouca queda devido ao aumento do teto salarial do município.

O secretário explicou que o teto salarial passou de R$ 21 mil para R$ 34 mil após a atualização do subsídio do prefeito. Com isso, profissionais como médicos e servidores da educação passaram a ter vencimentos maiores, o que impactou diretamente a folha de pagamento. Apenas esse reajuste do teto, segundo Bacallá, gerou um impacto estimado entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões ao ano, envolvendo pouco mais de duzentos servidores.

A terceirização da merenda, somada à futura retirada de vigias e servidores da manutenção predial da folha, é apontada como estratégia para equilibrar as contas e adequar o município à Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário ressaltou que, sem a redução do índice da folha, o prefeito fica impedido de conceder reajustes salariais, contratar novos servidores ou oferecer qualquer tipo de vantagem funcional.