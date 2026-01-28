Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Medida

Secretário de Governo explica terceirização da merenda para corrigir desvio de função e reduzir impacto na folha

Medida é apontada como solução para corrigir desvio de função, reduzir gastos com pessoal e garantir eficiência no fornecimento da alimentação escolar

Ana Cristina Santos

Secretário de Governo, André Ribeiro Bacallá, falou sobre a decisão da terceirização - Foto: Reprodução TVC
Secretário de Governo, André Ribeiro Bacallá, falou sobre a decisão da terceirização - Foto: Reprodução TVC

A decisão da Prefeitura de Três Lagoas de terceirizar o serviço de merenda escolar foi explicada pelo secretário de Governo, André Ribeiro Bacallá, durante entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, em que detalhou os motivos administrativos, legais e financeiros que levaram à mudança. Segundo o secretário, atualmente as 108 merendeiras do município atuam em desvio de função, situação que se estende também a vigias e servidores da manutenção predial e que se arrasta há vários anos.

De acordo com Bacallá, a administração municipal assumiu o compromisso de corrigir essas irregularidades, inclusive em diálogo com o Ministério Público. Uma das alternativas seria a realização de concurso público, porém o índice da folha de pagamento tem impedido essa possibilidade. Mesmo após medidas de contenção de gastos, como redução de gratificações, o percentual da folha apresentou pouca queda devido ao aumento do teto salarial do município.

O secretário explicou que o teto salarial passou de R$ 21 mil para R$ 34 mil após a atualização do subsídio do prefeito. Com isso, profissionais como médicos e servidores da educação passaram a ter vencimentos maiores, o que impactou diretamente a folha de pagamento. Apenas esse reajuste do teto, segundo Bacallá, gerou um impacto estimado entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões ao ano, envolvendo pouco mais de duzentos servidores.

A terceirização da merenda, somada à futura retirada de vigias e servidores da manutenção predial da folha, é apontada como estratégia para equilibrar as contas e adequar o município à Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário ressaltou que, sem a redução do índice da folha, o prefeito fica impedido de conceder reajustes salariais, contratar novos servidores ou oferecer qualquer tipo de vantagem funcional.

Notícias Relacionadas

Além do aspecto fiscal, Bacallá destacou ganhos de eficiência com a terceirização. Pelo novo modelo, o pagamento será feito apenas pelo que efetivamente for fornecido, evitando desperdícios. Atualmente, segundo o secretário, não há controle preciso sobre sobras e descartes, já que as merendeiras preparam grandes quantidades de alimentos prevendo a presença de todos os alunos, mesmo quando há faltas. Com o contrato, a responsabilidade pelo controle de produção e desperdício passa a ser da empresa.

O secretário também rebateu informações divulgadas sobre um suposto aumento excessivo nos gastos com a merenda escolar. Segundo Bacallá, é falsa a afirmação de que os custos teriam saltado de R$ 19 milhões para R$ 39 milhões. Os dados oficiais indicam gasto de aproximadamente R$ 28 milhões no ano passado, com previsão entre R$ 31 milhões e R$ 32 milhões para este ano, já considerando o novo modelo de gestão.

Em relação aos servidores afetados, o secretário informou que a empresa vencedora da licitação se comprometeu a contratar todas as atuais merendeiras. Inicialmente seriam 108 vagas, mas a empresa indicou a necessidade de 114 profissionais. Já foram realizadas reuniões com as trabalhadoras, e a empresa ficará responsável por todos os custos de exames admissionais e demissionais, garantindo a absorção da mão de obra.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos